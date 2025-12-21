Nel corso della puntata a Verissimo Rocco Casalino ha raccontato la sua nuova vita lontano dalla politica: le sue parole.

La vita di Rocco Casalino lontano dalla politica

Ospite a Verissimo, Rocco Casalino ha raccontato con sincerità il suo nuovo percorso di vita, lontano dalla politica. L’ex portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la pandemia ha deciso di cambiare rotta, lasciando il mondo politico per concentrarsi sulla sua serenità personale e sul suo amore per Alejandro, un imprenditore colombiano con cui sta vivendo una storia importante.

Casalino ha raccontato di aver preso questa decisione dopo aver riflettuto a lungo su sé stesso e sulla sua vita. “Era il momento giusto di cambiare, di lasciare la politica. Al momento sto bene: vorrei fermare il tempo perché è come se tutto fosse al posto giusto”, ha detto a Silvia Toffanin.

“Per me arrivare a Chigi e diventare portavoce del Presidente del Consiglio è stato il riscatto della mia vita: dove sono arrivato mi ha reso orgoglioso”, ha spiegato Rocco Casalino, ricordando il periodo in cui ricopriva quel ruolo di grande responsabilità. La politica, con tutte le sue sfide, gli ha permesso di riscattarsi, ma ora è giunto il momento di fare un passo indietro.

Le parole sulla vita privata

Nel raccontare la sua vita privata, Rocco Casalino ha parlato con emozione della sua relazione con Alejandro, che rappresenta un cambiamento significativo nella sua vita. “In tutte le mie relazioni mancava sempre qualcosa. Pensavo sempre che la persona con cui stavo non sarebbe stata quella definitiva, con cui costruire un qualcosa. Quando ho incontrato lui, ho capito che rappresenta la persona che ho sempre sognato e desiderato”.

Alejandro, però, vive in Colombia. Nonostante la distanza, si è detto felice e spera che questo cambiamento continui nel migliore dei modi: “Lui starà due mesi qui prossimamente e vedremo come andrà”.

La gratitudine verso Giuseppe Conte

Dopo aver ricordato alcuni momenti del suo privato, Rocco Casalino ha parlato anche del ben rapporto nato con l’ex premier Giuseppe Conte. A Verissimo ha ricordato con affetto il legame l’ex premier, che gli ha inviato un messaggio di incoraggiamento: “In questo nuovo percorso farai benissimo, sarai una voce autentica”.

Rocco ha concluso la sua intervista ringraziando anche Pier Silvio Berlusconi per il supporto che ricevuto durante la pandemia, grazie anche alla collaborazione con Mediaset.

