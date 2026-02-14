Con una toccante lettera Jared ha dato l’ultimo saluto al fratello James Van Der Beek sui social: “Eri la mia persona, mi manchi”.

La toccante lettera di Jared per il fratello James Van Der Beek

La scomparsa di James Van Der Beek ha generato una commozione generale. Suo fratello Jared con un carosello di foto che raccontano il loro rapporto, ha voluto dare un ultimo saluto all’amato attore di Dawson’s Creek, scomparso all’età di 48 anni.

“Esiste un legame speciale tra fratelli e due giorni fa, quel legame fisico si è spezzato”, ha esordito.

Con parole strazianti Jared ha dichiarato di comprendere quanto sia difficile dare un nome al vuoto lasciato da una perdita così importante:

“Ora so perché la gente lo chiama crepacuore quando perdi qualcuno a te caro. È una sensazione di devastazione e dolore che scorre così in fondo al cuore, non sapevo che avrebbe fatto così male. Era la mia persona, quello da cui andavo per qualsiasi cosa.

L’ho ammirato da quando sono nato. Non ha mai mancato di esserci per me ogni volta che avevo bisogno di lui. È stato bellissimo leggere e vedere come ha toccato così tante vite non per qualcosa che ha fatto, ma per quello che era. Ha parlato con il cuore aperto e con il suo essere così saggio”.

Le parole strazianti di Jared: “Mi manchi”

Nel suo lungo messaggio d’addio, Jared ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che sono stati vicini a James Van Der Beek in questo periodo di sofferenza.

“Per quanto questa sofferenza sia dolorosa nel profondo del cuore, la guarigione è già iniziata con tutta l’evasione di amore, preghiere e sostegno. Ringrazio di vero cuore tutti voi che avete speso del tempo per tendermi la mano, facendomi sapere che ci siete. Grazie a tutti coloro che conosciuti e sconosciuti hanno aiutato il suo passaggio per essere il più bello possibile”.

Nel chiudere questa toccante lettera, Jared si è rivolto direttamente a suo fratello James Van Der Beek: “Già mi manca il tuo essere fisico e le tue parole di saggezza al telefono. Eppure, sento anche la tua presenza così forte e so che continuerai a guidarmi. Grazie per aver vissuto la tua vita con me. Ti amo. Ti amo”.

