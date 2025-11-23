Nel corso di una recente intervista, Jane Alexander ha rivelato che rifarebbe il Grande Fratello, tuttavia a una condizione. Ecco cosa ha dichiarato l’attrice.

Le parole di Jane Alexander

Alcuni anni fa a partecipare al Grande Fratello Vip è stata Jane Alexander. Il percorso della celebre attrice, come di certo in molti ricorderanno, ha vissuto diversi alti e bassi e di certo i fan storici del reality show non hanno dimenticato cosa è accaduto all’interno della casa. Solo di recente intanto la Alexander è stata ospite a Casa Lollo e, nel corso dell’intervista, ha ammesso che rifarebbe il Grande Fratello. Tuttavia l’attrice ha posto una sola condizione e in merito ha affermato:

“Se mi pagassero abbastanza bene, lo rifarei certo. Nonostante mi ha creato problemi con il lavoro, perché c’è un certo snobismo nei confronti di chi fa i reality come il GF da parte del cinema in generale. Quindi se ne vale la pena economicamente uno ci pensa. Se dovessi rientrare sicuramente non farei gli stessi errori, ci ragionerei di più”.

LEGGI ANCHE: Roberto Alessi rende l’ultimo omaggio ad Ornella Vanoni

In molti intanto si sono chiesti cosa accadde due anni fa, quando Jane Alexander tornò in casa per avere un conforto con Beatrice Luzzi, all’epoca concorrente del Grande Fratello. Proprio in quell’occasione, Alfonso Signorini propose all’attrice di rientrare come concorrente. Nonostante in molti si aspettassero di rivedere Jane in casa, le trattative non andarono a buon fine e adesso in merito l’ex volto di Elisa di Rivombrosa ha svelato: “Quando due anni fa entrai al GF per un confronto con Beatrice Luzzi in diretta Signorini mi chiese di entrare. Le cose non sono andate in porto per vari motivi”.

Che dunque in futuro la Alexander abbia modo di tornare in casa come concorrente ufficiale? Non resta che attendere per scoprirlo.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.