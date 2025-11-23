Ospite a Verissimo, Alfonso Signorini annuncia che tra poco più di un anno sposerà il compagno Paolo Galimberti, a cui è legato da 23 anni.

Alfonso Signorini annuncia le nozze

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Alfonso Signorini. Solo ieri pomeriggio infatti il conduttore, che nel corso del 2026 tornerà in onda su Canale 5 con la nuova edizione del Grande Fratello Vip, è stato ospite a Verissimo. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, il giornalista ha fatto un annuncio inaspettato, che ha spiazzato tutto il pubblico ed il web. Signorini ha infatti rivelato che tra poco più di un anno sposerà il compagno Paolo Galimberti, a cui è legato da 23 anni. Parlando di questo grande passo, Alfonso ha dichiarato entusiasta:

“Ci sposeremo tra un anno e mezzo, quando festeggeremo 25 anni insieme. Devo dire che sto molto bene. Dopo il matrimonio, non andremo a vivere insieme, continueremo ad avere i nostri spazi”.

Ma non è finita qui. Rivelando perché ha deciso di sposare il compagno Paolo dopo 23 anni di vita insieme, Alfonso Signorini aggiunge: “Tutti e due ci siamo guardati e abbiamo detto: ‘Perché no?’. Andando avanti negli anni si cercano delle sicurezze, delle tutele anche se uno dei due dovesse avere dei problemi di salute ed essere ricoverato in ospedale. Sarà una cosa intima”.

Signorini ha poi anche raccontato della crisi vissuta con Paolo, giunta proprio dopo una lunga convivenza: “Ero andato a vivere con lui subito dopo averlo conosciuto, ma dopo dieci anni ho sentito di volere una mia autonomia e mi sono comprato una casa, solo che non gliel’ho detto. È stata mia mamma a dirglielo in buona fede. Quando siamo tornati a casa, Paolo mi ha messo quasi le valigie fuori dalla porta”.

