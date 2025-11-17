Volete sapere quanto ha guadagnato Jannik Sinner dopo la vittoria alle ATP Finals 2025? Ecco nel dettaglio quanto ha vinto il campione di tennis dopo la finale di ieri a Torino.

Quanto ha vinto Jannik Sinner alle ATP Finals 2025

A Torino è andato in scena un trionfo che profuma di déjà-vu: Jannik Sinner ha vinto le ATP Finals 2025 battendo ancora una volta Carlos Alcaraz. L’azzurro replica il successo dello scorso anno e lo fa come un vero fuoriclasse, portando a casa un titolo prestigioso e un guadagno che ha lasciato tutti senza parole.

Quanto ha vinto e dunque quanto ha guadagnato Jannik Sinner alle ATP Finals?

Il montepremi da record del torneo

Le ATP Finals sono da sempre uno degli eventi più ricchi del tennis mondiale, ma quest’anno il montepremi ha raggiunto numeri impressionanti: 14 milioni e 750 mila dollari, suddivisi tra singolare, doppio e riserve.

Non sorprende quindi che i giocatori puntino a dare il massimo in ogni match, perché ogni vittoria ha un peso economico enorme.

Quanto ha guadagnato Sinner: le cifre ufficiali

Il percorso perfetto di Jannik Sinner gli ha permesso di incassare l’intero bottino. Secondo i dati del torneo, “il campione imbattuto del torneo di singolare vince 5.071.000 dollari, cioè 4,4 milioni di euro.”

Solo la finale vale 2.367.000 dollari, cioè 2 milioni e 37 mila euro, che si aggiungono ai premi di girone e semifinale.

La ripartizione completa del montepremi

Ecco nel dettaglio tutti i guadagni:

Campione imbattuto: 4.370.000 (1500 punti)

Vittoria in finale: 2.037.000 (500 punti)

Semifinale: 1.018.082 (400 punti)

Vittoria nel girone: 341.330 (200 punti)

Partecipazione: 284.940

Riserva: 133.430

Nel doppio, i campioni imbattuti incassano fino a 852.820 dollari.

Un successo che vale doppio

Oltre al denaro, Jannik Sinner si porta a casa gloria, punti e una crescente popolarità. Il 2025 si chiude per lui con un guadagno superiore a 5 milioni di dollari, confermandolo come uno degli sportivi più seguiti del momento.

Dunque se vi state chiedendo quanto ha guadagnato e vinto Jannik Sinner alle ATP Finals 2025 ora avete la risposta.

