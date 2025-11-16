Un grande Jannik Sinner batte il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz, in una partita combattuta e tesa, imponendosi in entrambi i set.

Il tennista altoatesino ha vinto anche per amore. Il talento italiano e Laila Hasanovic, una delle coppie più riservate nel panorama del tennis e dello spettacolo, sono più innamorati che mai. Durante il match di apertura delle ATP Finals a Torino, Sinner ha sorpreso i suoi fan con un gesto affettuoso dedicato alla sua fidanzata, dimostrando che, oltre alla passione per il tennis, il cuore gioca sempre un ruolo importante.