Lorenzo Musetti terzo al mondo dietro Sinner e Alcaraz

Non solo l’importante vittoria di Jannik Sinner. Anche Lorenzo Musetti si sta facendo largo agli Australian Open 2026 di tennis con l’approdo ai sedicesimi di finale. Questo risultato permette al tennista di confermare il risultato ottenuto lo scorso anno e classificarsi virtualmente al terzo posto del ranking ATP, dopo il secondo turno del primo torneo di questa stagione del Grande Slam.

La scalata di Musetti

Il tennist azzurro a Melbourne scarta i 100 punti dello scorso anni, ma incamerati nei primi successi del 2026. Questo gli ha quindi permesso di guadagnare due posizioni e conquistare così il terzo posto.

Talmente incredibile il risultato ottenuto da Lorenzo Musetti, che è riuscito persino a staccare di 25 punti anche Novak Djokovic, che ne scarta invece 800 dopo la semifinale dello scorso anno. A 200 punti dal tennista azzurro, c’è invece il tedesco Alexader Zverev, che ne perde 1300 dopo il 2025.

Anche se ora, come detto, è virtualmente terzo, a parità di risultati con i rivali, Lorenzo Musetti al termine degli Australian Open può davvero conquistare la terza posizione, trovando davanti a lui solo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, attualmente primo e secondo.

Il ranking ATP: Lorenzo Musetti è terzo

Vediamo quindi nel dettaglio come si presenta in questo preciso momento il ranking ATP. Ecco la top 10 aggiornata e i punti attuali dei tennisti:

Alcaraz Carlos 11750 Sinner Jannik 9550 Musetti Lorenzo 4105 Djokovic Novak 4080 Zverev Alexander 3905 Fritz Taylor 3790 De Minaur Alex 3780 Auger-Aliassime Felix 3725 9 Shelton Ben 3300 10 Bublik Alexander 3135

