In puntata e nel post, Javier Martinez ha deciso di fare un passo indietro con Helena Prestes e prenderne le distanze. E il motivo sarebbe Lorenzo Spolverato!

Javier Martinez prende le distanze da Helena

La quarantesima puntata del Grande Fratello è stata piuttosto movimentata ieri sera. Per diversi membri della Casa poi è stata tutt’altro che semplice. Tra loro a vivere delle difficoltà Javier Martinez ed Helena Prestes. Da quando i due si sono avvicinati ci sono sempre stati dei momenti di tensione, ma ieri sera sembra essersi verificata una spaccatura più profonda. Il tutto, a quanto pare, a causa di Lorenzo Spolverato.

Chiusa la relazione con Shaila Gatta, infatti, il modello si è riavvicinato e ha cominciato a ridere, scherza e confidarsi con Helena. Ciò ha scaturito delle perplessità in Javier Martinez che non ha preso affatto bene la sintonia ritrovata tra i due. Anzi, ha come il sentore che alla Prestes piaccia ancora Spolverato!

Dopo i musi lunghi in puntata, Helena Prestes e Javier Martinez si sono ritrovati in piscina e hanno iniziato a discutere. Lui ha voluto cercare di capire le reali intenzioni della modella, confidando poi di voler prendere le distanze. La discussione tra loro si è verificata in diversi punti della Casa, perché poi si è spostata in cucina e in seguito anche in stanza.

Quando la scorsa puntata c’è stato il gioco della recitazione, pare che Javier Martinez abbia notato degli occhi diversi tra Lorenzo ed Helena:

“Cosa c’era scritto nella lettera? Io mi voglio staccare un pochettino, lo sai questo? Fai gli scherzi con lui e poi non me lo vuoi dire perché hai paura che io la prenda male. Tu parli tanto di Zeudi e dici che è lei la confusa, ma secondo me anche tu sei un po’ confusa, quindi stai da sola e vedi dove vuoi andare”.

Javier Martinez ha spiegato che si sarebbe aspettato degli atteggiamenti diversi da parte di Helena Prestes e non comprende anche perché prima di entrare nella Casa lei abbia scritto proprio a Lorenzo:

“Gli occhi tuoi non mentono e a me questa cosa fa venire dei dubbi. Rispetta i miei dubbi”. Così lui l’ha invitata a stare lontani e non limitarsi se vuole parlare, ridere e giocare con Lorenzo. Per quanto sia buono è convinto di quello che ha visto e l’ha pure invitata a dormire dove vuole, ma non avrebbero dormito insieme.

Tutta la serata Helena ha rincorso Javier.Probabilmente Javier non regge l'alcool, proprio lui le aveva detto di leggerezza e adesso rinnega.

Helena è stata sempre chiara in tutto l'atteggiamento di Javier e mi dispiace dirlo,troppo infantile #heleners #helevier #grandefratello pic.twitter.com/naYbQnvZ28 — yonni (@yonni725) March 18, 2025

Helena Prestes a modo suo ha cercato di rassicurare Javier Martinez e il loro sentimento, ma con scarsi risultati. Anche lei si sarebbe aspettata un comportamento differente dal suo fidanzato e ha detto che il legame che hanno loro non è paragonabile di certo a quanto avuto con Lorenzo Spolverato.

“Non ho mai negato che mi sta simpatico, ma è stato cattivo. Io voglio solo baciarti e stare con te. Hai tutto il diritto di essere geloso. Riesci a vedere solo la tua gelosia”, ha ammesso Helena Prestes.

Boh Comunque mi fan pisciare con ste litigate no sense L'unica costante. Amo troppo il surreale. Anche chi è in regia secondo me si piscia sotto a seguire le battute tra i due. #GrandeFratello pic.twitter.com/fkU3oQx0vi — (@violett926) March 18, 2025

Tornati poi in camera Javier Martinez ha continuato la sua discussione con Helena Prestes e l’ha invitata a cambiare letto, altrimenti l’avrebbe fatto lui! Aria tesa nella Casa del Grande Fratello. Dopo l’acceso scontro con Zeudi Di Palma nella notte, anche Javier ha preso le distanza da Helena!