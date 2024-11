Stasera al Grande Fratello, Javier Martinez ha ricordato la morte della sua cara mamma e ha ricevuto la lettera da parte del papà: “Sei il regalo più bello che mi ha lasciato”.

Javier Martinez ricorda sua madre

Stasera nella Casa del Grande Fratello abbiamo avuto modo di conoscere un po’ meglio la storia di Javier Martinez. Il gieffino ha ripercorso la sua vita e in particolare ha ricordato il periodo più complesso quando ha perso la sua mamma.

Un momento drammatico per lui e per la sua famiglia, che lo stesso Javier Martinez ha raccontato ad alcuni dei suoi compagni in Casa e stasera ha avuto modo di ripercorrere tutto quello che è successo. Quando Alfonso Signorini gli ha domandato che ricordo ha di sua madre, il ragazzo ha ricordato:

“Cosa ricordo di lei? Il suo sorriso prima di entrare in sala operatoria, l’ultima volta che ci siamo visti. C’è stato un abbraccio, ci ha rassicurati. Non era in ottime condizioni. Non l’ho più rivista poi forse per mancanza di coraggio e ho preferito non vederla. Catapultato in queste situazioni ci si deve rimboccare le maniche. I miei fratelli e mio padre sono stati le colonne portanti”.

LEGGI ANCHE: Tommaso Franchi scopre che andrà al Gran Hermano da Maica

Javier Martinez dalla sua ha ammesso che fa molta fatica a parlare di questo argomento e spiegato anche il perché non ha mai voluto farlo. Peraltro ha anche precisato di avere un bel rapporto con i suoi cari:

“Con la mia famiglia ho un bel rapporto. Con mio padre pure, delle volte ci scontriamo perché abbiamo un carattere diverso. La promessa che faccio a me stesso è quella di imparare dagli errori ed essere sincero. È un banco di prova. Non ho mai voluto parlare di questa cosa perché non voglio passi come egocentrismo”.

Tra sofferenze, opportunità e l'amore della famiglia Javier ha aperto il suo cuore e raccontato il suo passato ❤️‍🩹 #GrandeFratello pic.twitter.com/HP4TCeI6GZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 4, 2024

Dopo queste parole, in seguito, è arrivata una lettera da parte del papà di Javier Martinez, che ha voluto qualcosa da dirgli. Parole importanti, che hanno molto commosso il ragazzo e che vi riportiamo qui a seguire…

"Sei il regalo più bello che lei ha lasciato a noi" 🥹🫶🏻 #GrandeFratello pic.twitter.com/vWIoahdN8b — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 4, 2024

Questo spaccato di vita ha commosso tutti. Javier Martinez tra le lacrime ha ringraziato per questo splendido dono