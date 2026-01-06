Accusata di indossare look troppo audaci, Jennifer Lopez ha risposto agli hater che l’hanno criticata per essere “sempre nuda” anche oggi che ha 56 anni. Non si è fatta attendere la replica da applausi da parte della cantante durante un concerto.

Hater contro Jennifer Lopez

Jennifer Lopez non ha mai avuto paura di mostrarsi al pubblico, e a 56 anni continua a sfoggiare look audaci e provocanti, che non mancano di suscitare critiche.

La popstar ha recentemente inaugurato la sua nuova residency a Las Vegas, portando sul palco un mix di scenografie spettacolari, performance travolgenti e cambi d’abito mozzafiato.

Body, vestiti di paillettes, abiti cut-out con le frange sono solo alcuni degli outfit che Jennifer Lopez ha indossato nelle sue esibizioni, scatenando l’ira degli haters, che non hanno mancato di fare commenti sul suo aspetto.

La risposta da applausi di JLo

Ma Jennifer Lopez non si è scoraggiata e ha risposto a tono, durante una delle sue performance al Caesars Palace di Las Vegas. Dal palco, ha affermato di rimanere ancora sorpresa quando qualcuno la critica per il suo modo di vestirsi.

“Lo faccio da molto tempo. Posso semplicemente ignorare molte cose. Non significano davvero niente. Li ascolto e ci rido sopra. Perché si veste sempre così? Perché non si veste in base alla sua età? Perché è sempre nuda? E io rispondo: Se aveste questo fondoschiena, sareste nudi anche voi!”, ha detto con un sorriso ironico.

#JLo #JenniferLopez ♬ suono originale – RDS @rds_radio J.Lo non ha tempo per i commenti degli haters A 56 anni, Jennifer Lopez ha deciso di rispondere una volta per tutte a chi la accusa di "non vestirsi in modo appropriato alla sua età" o di stare sempre mezza nuda sul palco. La sua risposta durante lo show a Las Vegas: "Se avessi questo sedere, staresti nuda anche tu!" @jlo ci legge #RDSregram

Peraltro non si tratta solo genetica, infatti, dietro il corpo tonico di Jennifer Lopez c’è una routine quotidiana di allenamenti e sacrifici. La popstar si allena ogni giorno, svegliandosi alle 5 del mattino per lavorare sulla sua forma fisica, un impegno che diventa ancora più intenso quando si prepara per i suoi tour. La costanza negli allenamenti e un’alimentazione sana le permettono di mantenere il suo corpo in perfetta forma, senza dimenticare l’importanza dei trattamenti specifici per la pelle e la bellezza.

A dispetto di chi la critica per i suoi look audaci, Jennifer Lopez ha sempre sottolineato che si tratta di una scelta consapevole e di una libertà personale che intende difendere.

Ma Jennifer Lopez non si è fermata a rispondere alle critiche sul suo abbigliamento. Ha voluto ribadire, peraltro, che il talento non è legato solo in base ai look indossati, ma c’è molto altro dietro. “Mi sono fatta strada in un mondo in cui pochi credevano in me. Ho sempre creduto in me stessa e oggi sono una donna consapevole e fiera di ciò che sono”, ha dichiarato.

Insomma Jennifer Lopez ha zittito chi l’ha criticata con una risposta senza mezzi termini!

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.