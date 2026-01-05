Nel 2025 Olly ha primeggiato nelle classifiche FIMI sia tra gli album che tra i singoli più venduti.

Olly re delle classifiche FIMI del 2025

Il 2025 si è appena concluso e tra i protagonisti sul fronte musicale c’è stato sicuramente Olly, che ha conquistato il primato. Come certificato dalle classifiche Top of the Music di FIMI/NIQ, l’artista ha dominato sia la classifica degli album che quella dei singoli.

Il suo album “Tutta vita” è stato il più venduto dell’anno, superando titoli come “Santana Money Gang” di Sfera Ebbasta & Shiva e “Dio lo sa” di Geolier.

LEGGI ANCHE: Emma Marrone conquista il primo posto FIMI con un brano di 13 anni fa

Nel podio dei singoli, Olly ha fatto ancora meglio con “Balorda Nostalgia”, il brano che lo ha visto trionfare al Festival di Sanremo. Il secondo posto nella classifica singoli è andato a Giorgia con “La cura per me”, seguita da Achille Lauro, che con “Incoscienti giovani” ha dominato le radio italiane nel 2025.

Olly ha continuato a imporsi anche nella classifica dei vinili e CD, dove si è confermato con la sua riedizione “Tutta vita (sempre)”. Anche se in formato diverso, l’album ha mantenuto il primo posto, consolidando la sua presenza trasversale su tutte le piattaforme musicali.

A dimostrazione del grande predominio della musica italiana, quasi tutta la top ten degli album e dei singoli è occupata da artisti italiani. A completare il podio degli album troviamo “Santana Money Gang” di Sfera Ebbasta & Shiva e “Dio lo sa” di Geolier, mentre tra i singoli c’è spazio anche per Cesare Cremonini con “Ora che non ho più te” e per il ritorno di Sfera Ebbasta & Shiva con “Neon”.

La Top 10 degli album

Ma vediamo nel dettaglio quindi la Top 10 degli album del 2025 e come si sono posizionati:

“Tutta vita” di Olly “Santana Money Gang” di Sfera Ebbasta e Shiva “Dio lo sa” di Geolier “Debì tirat màs fotos” di Bad Bunny “Locura” di Lazza “È finita la pace” di Marracash “Hello World” dei Pinguini Tattici Nucleari “La bella vita” di Artie 5ive “Tropico del capricorno” di Guè “I nomi del diavolo” di Kid Jugi

Singoli 2025: Olly, Giorgia e Achille Lauro nei primi posti

Per quanto riguarda invece i singoli del 2025 cosa dice la classifica FIMI? Ecco la top 10 rilasciata:

“Balorda nostalgia” di Olly “La cura per me” di Giorgia “Incoscienti giovani” di Achille Lauro “Ora che non ho più te” di Cesare Cremonini “Neon” di Sfera Ebbasta & Shiva “Per due come noi” di Olly, Angelina Mango & Juli “La plena” di W Sound, Beèle & Ovy on the Drums “Il filo rosso” di Alfa “A me mi piace” di Alfa & Manu Chao “DTMF” di Bad Bunny

CREDITI FOTO: Paola Visone / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.