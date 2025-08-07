In queste ore è giunta notizia che Leopoldo Mastelloni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da un ictus. Il celebre attore e registra partenopeo adesso rompe il silenzio e rivela sui social come sta. Ecco cosa è accaduto e le sue prime dichiarazioni.

Le prime parole di Leopoldo Mastelloni

Ore difficili, queste, per Leopoldo Mastelloni. Ieri infatti è giunta notizia che il celebre attore partenopeo è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da un ictus. Inizialmente tuttavia non ci sono stati aggiornamenti circa le sue condizioni di salute e a quel punto il web è entrato in apprensione. Poco dopo però a rompere il silenzio è stato lo stesso regista, che con un post pubblicato sul suo profilo Facebook ha non solo confermato la triste notizia, ma ha anche fatto sapere come sta ora.

LEGGI ANCHE: Jenny Guardiano ancora contro Tony Renda dopo le sue ultime dichiarazioni

Leopoldo Mastelloni ha così affermato di trovarsi attualmente presso l’ospedale Umberto Primo di Roma e di essere sotto osservazione medica. L’attore ha poi voluto ringraziare tutte le persone che in queste ore gli hanno rivolto un pensiero e un messaggio d’affetto e ha così dichiarato:

“Grazie a tutti voi per il vostro interessamento alla mia salute, purtroppo è tutto vero. Non è una fake news ma una vera e drammatica news. Spero che con l’aiuto di tutto lo staff medico ed infermieristico del reparto di neurologia dell’ospedale Umberto Primo di Roma il tutto si possa risolvere al più presto e per il meglio. Vi voglio bene, con grande affetto”.

Attualmente dunque Leopoldo Mastelloni sta ricevendo le migliori cure mediche possibili e si spera che nelle prossime ore arrivino notizie più rassicuranti. Non resta nel mentre che fare un enorme in bocca al lupo all’attore e registra napoletano, da sempre uno dei volti più noti e amati del mondo dello spettacolo italiano.