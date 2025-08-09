L’ex di Temptation Island Titti Scialò è stata criticata per i cambiamenti estetici al suo volto. In risposta, ha confermato l’uso di filler, difendendo la chirurgia come mezzo per sentirsi meglio. “Ognuno ha il diritto di fare ciò che vuole con il proprio corpo”, ha dichiarato.

Temptation Island, Titti presa di mira dagli hater

Titti Scialò, ex protagonista di Temptation Island, torna a far discutere di sé, ma stavolta non per dinamiche sentimentali. L’influencer napoletana è finita nel mirino degli utenti social per alcuni cambiamenti nel suo aspetto fisico, che molti hanno attribuito a dei ritocchi estetici “troppo evidenti”. In particolare, un commento su TikTok ha scatenato la discussione, accusandola di “aver cambiato i connotati”.

Parole e critiche dure per lei. Titti di Temptation Island però stavolta non ha lasciato perdere e ha scelto di affrontare il tema una volta per tutte, con una risposta diretta e senza giri di parole. “Sì, ho fatto qualche ritocchino, come il rinofiller e il filler alle labbra”, ha spiegato, chiarendo che non si è mai trattato di interventi estremi ma di scelte non eccessive per migliorare e sentirsi meglio con sé stessa guardandosi allo specchio.

“Prima non mi sentivo a mio agio – ha dichiarato – ma oggi, grazie alla chirurgia estetica, mi sento meglio con me stessa. È giusto che ognuno possa fare ciò che vuole con il proprio corpo, l’importante è non esagerare”. Con queste dichiarazioni l’ex volto di Temptation Island ci ha tenuto a spiegare quindi il suo punto di vista e come si sente lei con il proprio corpo dopo questa scelta, al di là dei pregiudizi e dei giudizi affrettati.

Titti aveva conquistato l’attenzione del pubblico televisivo partecipando a Temptation Island con il fidanzato Antonio Maietta, con cui aveva deciso di testare la solidità della loro relazione. Ora, a distanza di tempo, l’influencer si trova a dover gestire la pressione del giudizio pubblico, sempre più attento a come uno si presenta e non risparmiare attacchi sul web.