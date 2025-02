Nuovo amore per Jenny Urtis e Fabrizio Corona racconta qualche dettaglio in più su questo uomo misterioso e su come si sono conosciuti

Secondo un racconto fatto da Fabrizio Corona (con anche la presenza di lei), Jenny Urtis ha un nuovo amore. E così abbiamo avuto qualche informazioni in più sul nuovo fidanzato e anche il primo incontro con i suoceri. Ecco tutto quello che è stato detto.

Il nuovo amore di Jenny Urtis e l’incontro con i suoceri

A quanto pare Jenny Urtis (conosciuta in passato come Giacomo Urtis) ha un nuovo amore. A parlare di questa storia è stata proprio lei con Fabrizio Corona. E l’ex paparazzo ha raccontato tutto sui social in un podcast (davanti ovviamente alla stessa Jenny). Chi è il nuovo amore di Urtis? Cosa fa nella vita? Tra l’altro lei ha conisciuto anche i suoceri.

Non conosciamo il nome di questo nuovo fidanzato, ma sappiamo che è un uomo di orgini calabresi, un imprenditore che a quanto pare è rimasto davvero affascintato da Jenny. Nel suo racconto, Corona ha ripetuto più volte che il nuovo fidanzato di Urtis è un uomo molto macho che è sempre stato eterosessuale e ha avuto relazione con donne.

Jenny e questo uomo misterioso si sarebbero conosciuti sui social, lui seguiva lei e gli piacevano tanto le sue sfilate. Quindi da lì è nata la loro storia. Tanto che questo uomo sconosciuto ha voluto presentare Jenny Urtis ai genitori. Quindi l’ex gieffina ha anche conosciuto i suoceri. Nel racconto fatto da Corona, pare che questo momento sarebbe stato molto divertente. Ecco tutto il racconto nel video qui sotto:

A dicembre Jenny Urtis ha fatto coming out come donna trans. È successo durante una telefonata con Grazia Sambruna per un’intervista per il magazine MowMag dove ha raccontato la fine della sua storia con il precedente fidanzato. Ha infatti detto: “Ieri il mio fidanzato se ne è andato da casa, stavamo insieme da un anno e mezzo, convivevamo. I suoi genitori non mi hanno mai accettata in quanto donna trans. Le loro pressioni, alla fine, hanno portato a questa dolorosa rottura. Sui social non ne ho mai potuto parlare. Ho tantissime foto insieme a lui ma ho dovuto tenerle private per non ‘offendere’ la sua famiglia. Da quando i genitori hanno saputo della nostra relazione, non gli parlano più. Pensa che il fratello non l’ha nemmeno invitato al matrimonio!”.