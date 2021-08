1 Le parole di Jessica Mascheroni

Una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione di Temptation Island è stata indubbiamente Jessica Mascheroni, che come sappiamo ha partecipato al reality insieme al suo ormai ex fidanzato Alessandro Autera. Tuttavia le cose tra i due non sono andate come previsto e all’interno dei villaggi sono emersi numerosi problemi. Jessica nel mentre si è legata particolarmente al single Davide Basolo, mentre Alessandro alla tentatrice Carlotta Adacher. Giunti al falò di confronto finale, la Mascheroni e Autera dopo un lungo scontro hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione, e per di più hanno scelto di proseguire le conoscenze con i rispetti tentatori.

Alessandro così ha iniziato a conoscere Carlotta, e pare che a oggi tutto proceda per il meglio tra i due. Jessica Mascheroni invece per qualche giorno ha frequentato Davide, tuttavia a un tratto quest’ultimo ha frenato sul loro rapporto e a oggi sembrerebbe che siano rimasti solo amici. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere il web. Jessica infatti pare abbia ritrovato l’amore dopo Alessandro e Davide, e a svelarlo è stata lei stessa su Instagram. La Mascheroni infatti ha fatto intendere di aver iniziato una nuova conoscenza, e come se non bastasse ha condiviso una foto dove la vediamo stringere la mano di un misterioso uomo. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Mi state mandando un sacco di messaggi carini per sapere se sono viva o meno, ma vi ricordo che sono single… o quasi, quindi sono in giro. Non sono dietro Instagram tutto il giorno”.

Che dunque dopo la fine di Temptation Island, e dopo la fine della breve frequentazione con Davide Basolo, Jessica Mascheroni abbia ritrovato davvero l’amore? Ma chi sarà la nuova fiamma dell’ex volto del reality di Canale 5? Non resta che attendere per saperne di più in merito.