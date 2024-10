“Javier, sei peggio della Pellegrini a Ballando“, gaffe in diretta da parte di Alfonso Signorini al GF, dopo una gara improvvisata di tango che ha visto protagonista Shaila e Javier.

Signorini punge Federica Pellegrini

Questa sera al Grande Fratello non ci siamo fatti mancare proprio nulla. Il primo blocco di puntata Alfonso Signorini l’ha riservato a Jessica e Yulia, oltre alle frasi che alcuni inquilini hanno riservato all’ex cantante dei Gazosa. Poi la clamorosa rivelazione di Ilaria, incinta di tre mesi, per passare alla stoccata di Perla all’opinionista Beatrice Luzzi a un anno di distanza dal loro GF.

Un momento divertente è arrivato però quando Signorini ha invitato Shaila a ballare prima con Javier e poi con Lorenzo, per poi concedere un ballo anche ai due ragazzi. Durante questo frangente il conduttore ha commesso una gaffe, tirando in ballo Federica Pellegrini, ora concorrente a Ballando con le Stelle. Una nuova esperienza per la Divina del nuoto, che ha fatto molto parlare di sé durante la prima puntata di sabato scorso.

Tutto è cominciato quando Signorini per far sciogliere il ghiaccio tra Shaila e Javier (che sembrano piacersi) ha organizzato un tango a sorpresa. Idea che non sembra aver funzionato granché. Il presentatore a questo punto si è lasciato andare a una battuta, che non è passata inosservata tra i fan del programma:

“Javier, sei peggio della Pellegrini a Ballando“, gli ha detto, facendo riferimento alla performance della nuotatrice nel programma del sabato sera di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. L’atleta in trasmissione ha ricevuto differenti critiche dalla giuria, tanto che Selvaggia Lucarelli l’ha definita l’esibizione peggiore della serata.

Evidentemente l’esibizione di Javier stasera a Signorini non è piaciuta particolarmente. Da qui ne è derivato il paragone con Federica Pellegrini, che forse non ha colpito troppo la sua attenzione, a differenza di altre esibizioni a Ballando con le Stelle.