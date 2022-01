1 Jessica: “Ecco cosa dice Barù di me…”

Nella Casa del GF Vip alcuni concorrenti sono convinti che tra Jessica Selassié e Barù ci sia del tenero, sebbene quest’ultimo continui a dire come per lui sia solo un’amica e sono troppo diversi. Alcune esternazioni fatte dal nipote di Costantino della Gherardesca, sia in presenza che in assenza di Jessica, hanno fatto rimanere male la Princess.

Ieri Jessica Selassié ha affrontato l’argomento in sauna con Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo, così come in altri momenti nel corso della giornata.

“Ma ti ha detto ‘pozzanghera’?”, ha ricordato Miriana seguita da Jessica che ha precisato: “Sì mi ha detto che faccio la pozzanghera”. A seguire, sempre la Selassié ha proseguito: “Poi mi ha detto che sono arra***a. L’altra volta ero bagnata perché stavo in doccia e mi hanno chiamata per fare una roba e io sono andata. Sta cosa mi fa anche ridere perché ridiamo, scherziamo sul fatto che io sono 2 anni che non tr***o, va benissimo. Però fino a un certo punto. Perché non è che mi puoi far passare per una sfigata completamente ogni volta, che non ha uomini, vede un pi***lo e diventa bagnata. Anche no. Scusami, ma non sono fatta così. Quindi dicevo che ero bagnata dalla doccia, arrivo e lui fa ‘Ah finalmente sei bagnata’ e ha aggiunto ‘se avessi le carte dei tarocchi saresti il Deserto del Sahara’”.

Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo che hanno ascoltato queste parole si sono guardate e dette: “Ma fa ridere sta cosa? A me no sinceramente”, con la Caldonazzo che ha aggiunto: “È triste”. Poco dopo Jessica Selassié ha aggiunto che quando ride ai suoi commenti è perché si sente in grande imbarazzo: “Ma comunque mi sono anche stufata per passare per quella così”.

Jessica racconta i commenti di barù nei suoi confronti, mi sa che ci stiamo indignando contro la persona sbagliata #GFvip pic.twitter.com/q8py6J4Kgj — BagnoTrash (@bagnotrash) January 25, 2022

Oltre a questo video anche BlogTivvù ha raccontato come Jessica Selassié si sia confidata con le coinquiline su alcuni modi di porsi da parte di Barù: “Uno può anche ridere e scherzare ma dopo un po’ mi stanco e mi sento a disagio. Magari, che ne so… ci divertiamo e mi rendi partecipe delle tue giornate. Sta h 24 con Soleil, Davide e Kabir. Lui a priori dice che non abbiamo gli stessi interessi e non sono la sua tipa… ma che ne sai? Nemmeno mi conosci. Io i tentativi li ho fatti. Però puoi anche non darmi più confidenza perché io chiudo. Io chiudo, basta… l’ho fatto anche con Samy, non me ne frega più niente. Non sono venuta qui a fare amicizia, ne ho tanti amici fuori”.

Le ‘battute’ spinte di Barù così come i suoi atteggiamenti verso Jessica Selassié però non sono i soli elencati dalla ragazza. Sul web sono spuntati altri video di commenti da parte del gieffino…