Nella puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda in diretta ieri sera, si è parlato della presunta frase molto grave che Nathaly Caldonazzo avrebbe detto nei confronti di Jessica Selassié e la sorella Lucrezia. Il tutto è avvenuto nel corso delle nomination. Ecco le parole esatte pronunciate dalla Princess:

Nomino Nathaly perché quanto mi è stato riferito non mi piace. Anzi, se possibile invito la mia famiglia a fare una diffida su Nathaly Caldonazzo perché non voglio che parli più di me né Lulù. A me bastano le parole di Alessandro che è un mio amico. Poi, tra l’altro, vorrei aggiungere che è stata detta quella frase che abbiamo detto Dove lei ha detto…

A questo punto Nathaly ha cercato di far sentire le sue ragioni parlando sopra a Jessica Selassié, invitandola a trovare questo presunto video in cui dice quanto affermato dalla Principessa. (QUI il video). Quest’ultima continua dicendole:

Sto parlando io, silenzio. Sto parlando, scusa. Posso? Non dico stronzate! Tu hai detto, praticamente, il fatto che io ti abbia accusato di aver rubato cibo è comparabile al fatto che tu ti fossi fatta “puntini puntini” da 10 N “puntini puntini”. Che è un’offesa gravissima a quel tipo di comunità. Seconda cosa, ma quella è una cosa brutta? Cioè, è comparabile? Non penso. No, l’hai detto mi dispiace. Ma meno male per te che non è uscito, tesoro. Tu sei una campionessa di stron**te. Mi hai comparata a una zingara. L’hai detto l’altra volta. Sì, tu. Anzi, l’ha detto anche Adriana che è stato bloccato il video perché hai detto cose altrettanto più pesanti: “Meno male che sono principesse, neanche gli zingari si comportano come loro. Quindi, invito la mia famiglia a fare la diffida. Non è mai uscito dalla mia bocca la parola “ladra”.