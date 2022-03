1 Jessica ha qualcuno fuori dalla Casa? La rivelazione

Ieri durante una chiacchierata tra Jessica Selassié, Sophie Codegoni e Manila Nazzaro è spuntato un retroscena sulla vita privata della Princess. Quest’ultima ha menzionato un ragazzo misterioso che ci sarebbe fuori dalla Casa, con cui si è sentita prima della sua avventura nel reality. Ma non è tutto, perché la stessa Jessica ha confidato chi sceglierebbe tra questa persona e Barù.

“Sai che forse non ho proprio un minimo dubbio? Che andrei per l’altra persona tutta la vita”, ha fatto sapere Jessica Selassié, con Sophie che ha esclamato: “Davvero?”. A quel punto la Princess ha proseguito: “Perché spesso rimango un po’ delusa da quest’altro, quindi…Non so”.

Manila Nazzaro lì presente non ha afferrato fin da subito il discorso, spiegato poi dalle due: “È una domanda spiacevole che le ho fatto ieri e non sapeva darmi una risposta”, ha iniziato Sophie Codegoni, seguita da Jessica Selassié che ha proseguito: “Praticamente le ho chiesto se avrebbe o meno chiamato Fabri. Questa cosa è successa durante la radio”. A intervenire nuovamente è stata ancora l’ex tronista di Uomini e Donne: “Così le ho detto che le avrei fatto io una domanda str**za. Mi aveva parlato di un ipotetico uomo al di fuori di qui, con cui si era vista e le era piaciuto tantissimo. All’inizio mi aveva detto che a prescindere da tutto lui era in assoluto il… Così le ho detto di ipotizzare a un possibile interessa da parte di entrambi, sia Barù che quest’altra persona. Entrambi chiedono di avere una frequentazione seria. Le ho chiesto chi sceglierebbe”.

Così Jessica Selassié non ha avuto dubbi nel dire “doveri fare un giro sulla giostra per poi scegliere”, ma che potrebbe puntare quest’altra persona. Stando al racconto il ragazzo e la Princess si sarebbero visti una volta. Chi è? Non conosciamo l’identità di questa persona, al momento top secret.

Ah bene bene come escono gli altarini.

Quindi Jessica avrebbe un ragazzo con cui comunque si è sentita e ad oggi se ci dovesse essere tra questo ragazzo e Barù andrebbe a scegliere il primo.



Com'era vero che in casa la storiella era cercata solo per un obiettivo#gfvip pic.twitter.com/YwSBoZJLBh — Catia (@catiuz92) March 4, 2022

Insomma dichiarazioni spiazzanti quelle di Jessica Selassié, anche se qualche utente crede che siano affermazioni fatte solo per provocare una reazione da parte di Barù. Di questo magari se ne parlerà lunedì in puntata. Il materiale di cui discutere certamente non manca.

Nel mentre proprio Jessica dopo la puntata del GF Vip di giovedì è stata motivo di critiche da parte di alcune coinquiline…