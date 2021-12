1 A causa di Basciano gelo tra Jessica e Sophie

Durante la giornata di ieri vi abbiamo raccontato di alcune incomprensioni nate tra Jessica Selassié e Sophie Codegoni a causa di Alessandro Basciano. Cosa è successo? L’ingresso in Casa dell’ex tentatore di Temptation Island ha attirato l’attenzione di alcune inquiline. Lui nella clip è stato chiaro e ha fatto i nomi di Sophie e Soleil come il prototipo di ragazza che potrebbe piacergli. Durante una chiacchierata con Signorini, però, Alessandro ha strizzato l’occhio anche a Jessica, confidando di apprezzarne tanto i modi di fare e la dolcezza.

Dalla sua proprio Jessica Selassié ha ammesso a Sophie Codegoni di provare un interesse reale per Alessandro Basciano, ma di aver notato che tra i due c’è del feeling e dunque si sente ferita dalla sua amica, che considera come una sorella. Se inizialmente Sophie l’aveva rassicurata, in un secondo momento la Codegoni ha prima raccontato tutto all’ex corteggiatore di Uomini e Donne, gli ha detto di Jessica, ci ha trascorso la notte insieme e non manca occasione di fare battutine a riguardo.

I dissapori nati in Casa tra Jessica Selassié e Sophie Codegoni hanno attirato l’attenzione di molti inquilini. Manuel Bortuzzo ha notato sua ‘cognata’ un po’ triste e per questo ha deciso di parlarle: “Io non credo che tu non troverai mai un ragazzo. Ci sarà una persona che si innamorerà di te e di tutte quelle cose che tu hai e che altri non hanno. Prima di tutto. Anche perché poi gli aspetti sono soggettivi. Per me sei bellissima e per qualcun altro puoi far cag**e. Quindi questo non esiste. Contano però poi le piccole cose, i tuoi modi di fare e gentilezza, disponibilità, tutto. Qua, in un contesto di distrazione, questo è difficile. O lo vivi come abbiamo fatto noi (fa riferimento a lui e Lulù ndr), senza il peso del reality basandoti sulla vita vera. Oppure ti perdi in ca**te e tu non ne hai bisogno”.

Ha spiegato Manuel Bortuzzo, cercando di portare un po’ di sollievo al Jessica Selassié: “Di una roba tormentata o con dei punti di domanda, proprio no. Ci vuole uno che prenda una via, una strada e si appassioni a te. Poi è impossibile Jessica e Sophie, due mondi opposti”.

A quel punto a prendere la parola è stata Jessica Selassié, che ha ammesso di esserci rimasta molto male…