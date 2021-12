1 Sophie Codegoni dice di Jessica ad Alessandro

La discussione tra Jessica Selassié e Sophie Codegoni a causa di Alessandro Basciano ha aperto nuove dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip. La Princess ha avuto un diverbio con la sua amica ammettendo di provare un interesse per l’ex tentatore di Temptation Island, ma di aver notato che quest’ultimo non la considera e sembra piuttosto concentrato a dare attenzioni a Sophie.

Il tutto Sophie Codegoni l’ha spifferato ad Alessandro Basciano durante un confronto chiarificatore in sauna: “ ‘Dici di no, menti a me, dici che dovevi dirmelo e lo sai che a me piace’, mi ha detto lei e io le ho risposto. Per me parlare di interesse mi sembra troppo, fisicamente sì, a livello mentale non ti conosco abbastanza, anche se ho avuto una buona impressione. Ma è normale che se hai interesse per una mia amica e lei lo ha per te…”. E ancora: “Jessy è venuta da me a dirmi che sono str***a perché in realtà mi piaci tu anche se dico di no. Mi ha proprio detto ‘sai che piace anche a me, quindi se ti piace devi dirmelo’. Io le ho detto che ci può essere un interesse a livello fisico e forse mentale. Poi anche caratterialmente mi piaci“.

A quel punto Alessandro Basciano ha detto che in realtà lui ha detto di provare interesse per due persone in particolare e si era espresso solo su di lei e Soleil: Ma sanno tutti bene per chi ho l’interesse, ma ti ho anche detto che per rispetto di Gianmaria e tuo, penso che avete bisogno di tempo”. Ricordiamo bene, però, che Alessandro in confessionale ad Alfonso Signorini aveva anche detto di essere rimasto colpito anche dalla dolcezza e modi di fare di Jessica! (QUI IL VIDEO)

A quel punto Sophie Codegoni ha spiegato di essere libera e molto tranquilla. Così Alessandro Basciano le ha suggerito che se è così come dice deve fare quello che sente. Questo ha suscitato nei due un po’ di imbarazzo, ma il ragazzo sembra essere piuttosto chiaro e la invita così a prendere una posizione, senza paura. Sophie nel mentre sembra essere titubante e preoccupata di poter colpire e ferire l’amica Jessica Selassié, peccato però che poi…