1 Il retroscena su Jessica Selassié

In queste ore a raccontarsi a cuore aperto è stata Jessica Selassié. Chiacchierando con Francesca Cipriani, la Principessa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 ha svelato di avere alcuni blocchi con gli uomini. Queste le dichiarazioni di Jessica, ripotate da Biccy:

“Le mie amiche avevano anche avventure da una notte, sai la concezione americana è diversa. Le donne americane pensano che se gli uomini possono divertirsi, anche a loro deve essere concesso. E quindi vedevo tutte che andavano con i ragazzi anche appena conosciuti. Io però non riesco, non ce la faccio proprio. Da una parte invidio chi lo fa, perché poi ha tante esperienze, fai tante conoscenze. A volte invidiavo le mie amiche spontanee e libere. Anche a ballare io non riuscivo ad andare con un ragazzo per una sera. In questi anni non sono stata con nessuno, poi ovviamente la pandemia non ha aiutato. Dove vai? Al cinema non puoi andare, nei locali nemmeno, non si poteva fare niente”.

Ma non solo. A sorpresa infatti Jessica Selassié ha raccontato di aver avuto in passato una storia con un personaggio molto famoso, di cui però non ha fatto il nome. Ecco cosa ha svelato la Principessa in merito:

“L’unica volta che sono stata con una persona subito è stata speciale. Ancora oggi ci parlo, ma è una persona troppo famosa per poter uscire adesso con me. Al tempo avevo i miei kg ed ero in imbarazzo e lui aveva percepito tutto. Si tratta di una persona troppo conosciuta. Mi disse che dovevo amarmi di più. Tra di noi c’era tanta attrazione e stima. Per questo è successo e mi sono lasciata andare, perché non c’era soltanto la fisicità. Sì, è l’unica persona che ho avuto in questi 5 anni mi ripeteva di non avere fobie sul mio corpo”.

Chi sarà dunque questo personaggio famoso che ha avuto una storia con Jessica Selassié? La Principessa nel mentre, proseguendo il suo sfogo, ha anche parlato dei complessi per il suo fisico. Andiamo a leggere le sue affermazioni.