1 Lo scontro tra Jo Squillo e Soleil Sorge

Al Grande Fratello Vip in queste ultime ore non sembra esserci pace. Mentre Francesca Cipriani è disperata per la sua ‘tinta sbagliata’ e cerca in tutti i modi di risolvere il problema, si è verificato un acceso scontro. A causa di quanto accaduto, infatti, si è scatenato un litigio tra Jo Squillo e Soleil Sorge di prima mattina.

Francesca nel tentativo di tornare al suo biondo cenere ha ricevuto l’aiuto di Jo Squillo e Clarissa Selassié, rivelatosi poi disastroso. Soleil Sorge, in tutto questo, pare abbia tentato di aiutare la Cipriani a risolvere il guaio, ma non le è stato concesso. Visto l’ennesimo fallimento, Soleil si è trovata a commentare l’accaduto. Le sue parole, però, hanno infastidito non poco Jo. Quest’ultima infatti si è assunta la responsabilità di aiutare Francesca e ha trovato poco rispettosi i commenti da parte della Sorge, tanto da farglielo notare. Peccato che il tutto abbia generato una forte discussione:

“Non dovevi rincarare la dose dicendo che abbiamo sbagliato. Il mio tono? Tu non mi ascolti. Vuoi soltanto parlare, ma anche io voglio dire la mia. Il tono così lo puoi usare soltanto te? Mi hai detto che ho sbagliato. Informati e ascolta. Ti ho detto che c’era il panico e tu sei arrivata a gamba testa dando il tacco sugli stinchi. Qui è questione di rispetto ed educazione. Eravamo tutti nel panico perché non veniva la tinta”, ha detto Jo Squillo su tutte le furie, rivolgendosi a Soleil Sorge come raccolto da Biccy. E ancora:

“Dici ‘Jo Squillo ha sbagliato’ che sono tre ore che mi prendevo cura di lei. Tienitelo per te e dopo me lo dici a parte. Non era il momento di dire che è venuta male e che ho sbagliato. In un momento così tragico non va bene. Non si dice ‘sbagliato’ capisci?! Tu ribalti le frittate e con me non lo fai! Se non vuoi discutere non iniziare. Ora prendi e te ne vai, come fai sempre. Poi però parli alle spalle”.

Jo Squillo è parsa piuttosto arrabbiata nei confronti di Soleil Sorge, che non le ha di certo mandate a dire…