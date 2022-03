1 La replica di Joele Milan

Prosegue il botta e risposta tra Joele Milan e Matteo Fioravanti. Come sappiamo qualche giorno fa il primo si era mostrato sui social in atteggiamenti intimi insieme a Noemi Baratto, scelta del suo ex compagno di trono a Uomini e Donne. A quel punto poche ore fa è arrivata la reazione di Matteo, che con una serie di storie ha affermato:

“Allora, belli de casa…sappiate che io non commenterò la situazione. Non commenterò loro perché si commentano da soli. Mi abbasserei anche a livelli che, sinceramente, non mi appartengono perché veramente troppo bassi. Non sprecherò nemmeno tante parole perché non mi va. Ho tante cose da fare, molto più importanti. L’unica cosa che posso augurarvi è davvero che almeno stavolta saliate un po’ di follower, riappariate un po’ sui social… E niente. Tanti auguri alla nuova coppietta a questo punto. Fate i bravi, fate le cose bene sta volta, tutti e tre. Sennò risparite un’altra volta. E a te, avvisala un po’ di tempo prima, questa volta, prima di rientrare a casa”.

Adesso a replicare alle parole di Matteo Fioravanti è lo stesso Joele Milan. L’ex tronista ha duramente attaccato il suo ex compagno di avventura, lanciando una serie di frecciatine che non sono passate inosservate. Queste le sue parole:

“Belli de casa…buongiorno innanzitutto dici di non voler parlare di me ed è l’unica cosa che stai facendo, e su questo non ci piove. Poi mi vuoi parlare di rispetto, quando con Noemi ci sei stato una settimana, perché dopo un primo weekend alla fine del programma vi siete lasciati. Dopo che non le permettevi nemmeno di vestirsi come voleva in discoteca, perché vivi ancora nel Medioevo. Poi mi parli di rispetto quando tu sei il primo, mentre io stavo con la mia ex, a scrivere insieme a tuo fratello se a Roma vi trovavate per andare al cinema insieme, mentre io ero a dormire a Venezia. Quindi parliamo di rispetto, però dii alla gente come stanno veramente le cose”.

Ma non solo. In seguito infatti Joele Milan tira in ballo anche il rapporto che c’è tra Matteo, Andrea Nicole Conte e Roberta Giusti. In più svela anche un retroscena inedito su Fioravanti. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.