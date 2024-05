Chi è Joost Klein: canzone Paesi Bassi Eurovision 2024

NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Maggio 2024

Chi è

Scopriamo cosa sappiamo sappiamo su Joost Klein, rappresentante dei Paesi Bassi all’Eurovision Song Contest 2024, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Joost Klein

Nome e Cognome: Joost Klein

Data di nascita: 10 novembre 1997

Luogo di Nascita: Leeuwarden

Età: 26 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: 78 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: cantante

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @joostklein

Joost Klein età e biografia

Andiamo a fare la conoscenza di Joost Klein, rappresentante dei Paesi Bassi all’Eurovision 2024. Il cantante è nato a Leeuwarden il 10 novembre 1997. La sua età è dunque di 26 anni.

La sua altezza e il suo peso sono rispettivamente pari a 1 metro e 80 centimetri e 78 kg.

Sappiamo che ben presto si trasferisce con la sua famiglia nel comune frisone di Britsum. All’età di 12 anni deve affrontare la morte del padre, venuto a mancare per un cancro.

Ma andiamo a scoprire di più sulla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Joost Klein non sappiamo molto.

Il pubblico dell’Eurovision 2024 si chiede se il rappresentante dell’Olanda sia fidanzato.

Tuttavia non abbiamo la risposta a questa domanda.

Ma dove possiamo seguire il cantante sui social?

Dove seguire Joost Klein: Instagram e social

In molti si chiedono già dove poter seguire Joost Klein sui social.

Il rappresentante dei Paesi Bassi all’Eurovision 2024 ha un profilo Instagram attivo, che conta più di 830 mila follower.

Ma cosa sappiamo in merito alla sua carriera?

Andiamo a vedere cosa sappiamo.

Carriera

La carriera di Joost Klein inizia nel 2008, quando apre un canale su YouTube chiamato EenhoornJoost, dove pubblica video di genere sketch e mini-documentari. Nel 2016 debutta nel mondo della musica e pubblica così la canzone Bitches, che ha raggiunto il milione di visualizzazioni su YouTube.

Nel 2017 firma un contratto discografico con l’etichetta Made e pubblica così 3 album: Dakloos, Scandinavian Boy e M van Marketing. Due anni più tardi fonda la sua etichetta, la Albino Sports, con cui rilascia il disco Albino, ispirato da una raccolta di poesie scritte dall’artista in onore di suo padre, scomparso nel 2011.

Il 15 novembre 2019 rilascia l’album 1983, il cui titolo si riferisce all’anno di nascita del fratello maggiore di Klein. Nel 2020 esce invece il disco Joost Klein 7.

Nel dicembre 2023 viene scelto per rappresentare i Paesi Bassi all’Eurovision Song Contest 2024.

Joost Klein a Eurovision 2024

A maggio 2024 Joost Klein arriva all’Eurovision 2024 come rappresentante dei Paesi Bassi. Nel corso della kermesse musicale il giovane artista presenta la canzone Europapa, che fin dal primo momento conquista il cuore del pubblico.

Ma andiamo a scoprire di più su questo brano, che ha attirato l’attenzione del web.

Canzone e testo

Come annunciato, sul palco dell’Eurovision 2024, Joost Klein presenta la canzone Europapa. Si tratta di un brano scritto e composto dallo stesso cantante ed è dedicato al padre morto di cancro.

Ma scopriamo un estratto del testo della canzone:

“Europe, let’s come together

(Euro-pa-pa, Euro-pa-pa)

It’s now or never

I love you all (Euro-pa-pa, Euro-pa-pa)

Welcome to Europe, stay here until I die

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa

Welcome to Europe, stay here until I die

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa”.

Facciamo adesso la conoscenza di tutti i concorrenti dell’Eurovision 2024.

I concorrenti di Eurovision 2024

Ecco chi sono i concorrenti dell’Eurovision 2024. Gli artisti che si esibiranno nel corso della prima semifinale, in onda martedì 7 maggio, sono:

Electric Fields – One Mikali; FAHREE feat. Ilkin Dovlatov – Özünlə Apar; Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim; Silia Kapsis – Liar; Windows95man – No Rules!; Hera Bjork – Scared of Heights; Bambie Thug – Doomsday Blue; Silvester Belt – Luktelk; TALI – Fighter; Natalia Barbu – In the Middle; LUNA . The Tower; Iolanda – Grito; TEYA DORA – Ramonda; Raiven – Veronika; Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria.

Nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision 2024, in onda giovedì 9 maggio, a salire sul palco ci sono:

BESA – Titan; LADANIVA – Jako; Kaleen – We Will Rise; Mustii – Before the Party’s Over; Aiko – Pedestal; SABA – Sand; 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi; Nutsa Buzladze – Firefighter; Marina Satti – Zari; Eden Golan – Hurricane; Dons – Hollow; Sarah Bonnici – Loop; Joost Klein – Europapa; Gate – Ulveham; MEGARA – 11:11; Nemo – The Code.

Gli artisti che sono già di diritto in finale all’Eurovision 2024 sono invece:

Slimane – Mon Amour; ISAAK – Always On The Run; Angelina Mango – La Noia; Nebulossa – Zorra; Marcus & Martinus – Unforgettable; Olly Alexander – Dizzy.

Il percorso di Joost Klein a Eurovision 2024

Il percorso di Joost Klein all’Eurovision 2024 inizia a maggio 2024. Il cantante così sale per la prima volta sul palco con la canzone Europapa durante la seconda semifinale di giovedì 9 maggio. In questa occasione riesce a conquistare il pubblico e ottiene così accesso alla finale di sabato 11 maggio. Tuttavia poche ore dopo qualcosa attira l’attenzione del web.

In occasione del Jury Show della finale, che si è svolto venerdì 10 maggio, il cantante non ha preso parte alle prove. L’organizzazione della kermesse ha così fatto sapere che si sta indagando su un “incidente” che avrebbe visto il cantante protagonista. Ma non è finita qui. Fino a quanto i fatti che hanno coinvolto l’artista non saranno verificati, Klein non si esibirà più.

Di conseguenza il rappresentante dell’Olanda potrebbe rischiare la squalifica dall’Eurovision 2024.