Chi è Eden Golan: canzone Israele Eurovision 2024

NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Maggio 2024

Chi è

Andiamo a fare la conoscenza di Eden Golan, rappresentante di Israele all’Eurovision 2024. Ecco cosa sappiamo su di lei, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Eden Golan

Nome e Cognome: Eden Golan

Data di nascita: 5 ottobre 2003

Luogo di Nascita: Kfar Saba

Età: 20 anni

Altezza: 1 metro e 69 centimetri

Peso: 54 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: cantante

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @golaneden

Eden Golan età e biografia

Conosciamo meglio Eden Golan, rappresentante di Israele all’Eurovision 2024. La giovane cantante è nata a Kfar Saba il 5 ottobre 2003. La sua età è dunque di 20 anni.

La sua altezza e il suo peso sono pari rispettivamente a 1 metro e 69 centimetri e 54 kg.

Sappiamo che Eden nasce da genitori ebrei immigrati dall’Unione Sovietica. All’età di 6 anni si trasferisce a Mosca con la famiglia a causa del lavoro di suo padre. Dopo tredici anni in Russia, la famiglia decide di tornare a stabilirsi nuovamente in Israele.

Ma vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

In merito alla vita privata di Eden Golan non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se la cantante che rappresenta Israele all’Eurovision 2024 abbia un fidanzato.

Tuttavia non conosciamo la risposta a questa domanda.

Vediamo però dove seguirla sui social.

Dove seguire Eden Golan: Instagram e social

Vi state chiedendo dove poter seguire Eden Golan sui social? Scopriamolo.

La cantante in gara all’Eurovision 2024 ha naturalmente un profilo Instagram attivo, che vanta più di 250 mila follower.

Ma cosa sappiamo in merito alla sua carriera nel mondo della musica?

Andiamo a scoprirlo.

Carriera

La carriera di Eden Golan inizia nel 2015, quando partecipa a Junior EuroSong, il processo di selezione del rappresentante russo al Junior Eurovision Song Contest. In questa occasione presenta il brano Sčast’e, e si classifica quinta. L’anno successivo prende parte al New Wave in Crimea, esibendosi con la canzone Howl at the Moon insieme a Njuša.

Il successo arriva però nel 2018, quando partecipa alla quinta edizione di The Voice Kids in Russia. A seguito della fine dell’esperienza all’interno del talent ha collaborato con il polistrumentista israeliano Yinon Yahel.

Dopo aver fatto ritorno in Israele, nel 2023 Eden Golan partecipa alla versione locale di I Can See Your Voice, venendo però eliminata nel primo round. In seguito prende parte alle audizioni per il talent show HaKokhav HaBa L’Eurovizion. Dopo aver vinto il programma, viene scelta di diritto per rappresentare il suo paese all’Eurovision Song Contest 2024.

Eden Golan a Eurovision 2024

A maggio 2024 dunque Eden Golan partecipa all’Eurovision 2024 in rappresentanza di Israele. Nel corso della kermesse musicale la cantante presenta la canzone Hurricane.

Fin dal primo momento però la partecipazione della giovane artista ha scatenato diverse polemiche. Per via della delicata situazione a livello mondiale, diversi paesi hanno chiesto l’esclusione di Israele dalla competizione. Ciò nonostante gli organizzatori della kermesse hanno permesso che la Golan prendesse parte alla competizione e così la cantante è arrivata a Malmö.

Canzone e testo

Come annunciato, sul palco dell’Eurovision 2024, Eden Golan ha presentato la canzone Hurricane.

Ecco un estratto del testo:

“Every day, I’m losin’ my mind

Holdin’ on in this mysterious ride

Dancin’ in the storm, I got nothin’ to hide

Take it all and leave the world behind

Baby, promise me you’ll hold me again

I’m still broken from this hurricane

This hurricane”.

Ma chi sono gli altri concorrenti di Eurovision 2024?

I concorrenti di Eurovision 2024

Facciamo la conoscenza dei concorrenti dell’Eurovision 2024. Questi gli artisti che si esibiranno nel corso della prima semifinale, in onda martedì 7 maggio

Electric Fields – One Mikali; FAHREE feat. Ilkin Dovlatov – Özünlə Apar; Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim; Silia Kapsis – Liar; Windows95man – No Rules!; Hera Bjork – Scared of Heights; Bambie Thug – Doomsday Blue; Silvester Belt – Luktelk; TALI – Fighter; Natalia Barbu – In the Middle; LUNA . The Tower; Iolanda – Grito; TEYA DORA – Ramonda; Raiven – Veronika; Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria.

Nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision 2024, in onda giovedì 9 maggio, a salire sul palco saranno invece:

BESA – Titan; LADANIVA – Jako; Kaleen – We Will Rise; Mustii – Before the Party’s Over; Aiko – Pedestal; SABA – Sand; 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi; Nutsa Buzladze – Firefighter; Marina Satti – Zari; Eden Golan – Hurricane; Dons – Hollow; Sarah Bonnici – Loop; Joost Klein – Europapa; Gate – Ulveham; MEGARA – 11:11; Nemo – The Code.

Questi gli artisti che sono già di diritto in finale all’Eurovision 2024:

Slimane – Mon Amour; ISAAK – Always On The Run; Angelina Mango – La Noia; Nebulossa – Zorra; Marcus & Martinus – Unforgettable; Olly Alexander – Dizzy.

Il percorso di Eden Golan a Eurovision 2024

Il percorso di Eden Golan all’Eurovision 2024 è iniziato a maggio 2024. La cantante sale così per la prima volta sul palco nel corso della seconda semifinale della kermesse, che si è svolta giovedì 9 maggio.

Nel corso della sua performance però la rappresentante di Israele ha ricevuto diversi fischi da parte del pubblico. Ciò nonostante la giovane artista ha passato il turno e si è così guadagnata un posto per la finale di sabato 11 maggio.