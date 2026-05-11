Chi è Jonas Lovv, il cantante della Norvegia che sta facendo discutere in vista dell’esibizione all’Eurovision.

L’Eurovision Song Contest 2026 non è ancora iniziato e iniziano già i primi problemi. Si sta parlando molto di Jonas Lovv, cantante che rappresenta la Norvegia. Scopriamo chi è l’artista.

Jonas Lovv, chi è il cantante dell’Eurovision che sta facendo discutere

Una delle esibizioni dell’Eurovision Song Contest 2026 ha colpito negativamente l’EBU (European Broadcasting Union). L’emittente televisiva norvegese TV2 ha fatto sapere che è stata richiesta una modifica dell’esibizione di Jonas Lovv e che se questa richiesta non verrà accolta ci sarà una multa da pagare. La sua performance sarebbe “troppo sexy“, tanto da dover essere modificata. L’artista si esibirà giovedì 14 maggio con il brano “Ya Ya Ya” nella seconda semifinale della kermesse canora e dovrà farlo con una visione modificata della sua performance originale. Jonas Lovv è nato a Bergen l’8 settembre 1994 ed è un cantautore. Ha debuttato a Idol Norvegia nel 2014 ed è diventato famoso arrivando alla semifinale di The Voice Norvegia nel 2025. Prima del suo successo come solista, è stato il leader della band Shuffle Baby.

“Lo show è stato considerato troppo spinto e sensuale” ha dichiarato il cantante. “Risolveremo il problema, è solo che dovrò muovermi in modo leggermente diverso rispetto a come ho fatto finora. Se ritengo che sia un complimento essere definiti sensuali? Assolutamente!” ha aggiunto. Come riportato da TV2, l’artista ha accolto la notizia con grande ironia ed è pronto a mettere in atto le modifiche richieste. Si tratta sicuramente di una richiesta inaspettata, visto che in passato ci sono state altre performance particolarmente sensuali e potenzialmente eccessive.

Jonas Lovv considerato “troppo sexy” per l’Eurovision: le dichiarazioni del giornalista Tobbe Ek

Tobbe Ek, giornalista ed esperto di Eurovision, ha dichiarato di trovare incomprensibile questa polemica, lanciano anche una frecciata alla cantante della Romania, che canta una canzone dal titolo Choke Me. “Quest’anno abbiamo partecipanti che cantano ‘soffocami’ e sono vestiti in modo ancora più succinto del nostro rappresentante” ha sottolineato. Secondo il giornalista il look di Jonas Lovv non è poi così audace ed eccessivo e per questo la richiesta della modifica è inaspettata.

Jonas Lovv è già sulla bocca di tutti e, anche se si tratta di una polemica, è sicuramente un punto in suo favore essere già riuscito a far parlare di sé ancora prima di esibirsi. Il cantante ha accolto le richieste con grande ironia e un pizzico di orgoglio nell’essere stato definito “troppo sexy” nella sua performance al Melodi Grand Prix 2026, che gli ha consentito di arrivare all’Eurovision Song Contest 2026. Il cantante è pronto a modificare la sua esibizione e a contenersi come gli è stato chiesto, ma rimangono diverse critiche su questa richiesta che, secondo molti, dovrebbe essere stata fatta ad altri artisti che si esibiranno su quel palco.