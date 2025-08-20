Ufficialmente svelata la location dove si svolgerà il prossimo Eurovision Song Contest 2026. Scopriamo insieme le date della manifestazione canora.

L’Eurovision Song Contest 2026 si terrà a Vienna, che diventa ufficialmente la città ospitante della 70esima edizione del celebre festival musicale europeo. A confermare la notizia sono stati l’emittente austriaca ORF e l’EBU (European Broadcasting Union), che ogni anno organizzano l’evento seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo.

La decisione per il prossimo Eurovision Song Contest 2026 di tornare nella capitale austriaca è arrivata dopo un attento processo di selezione, successivo alla vittoria dell’Austria durante quest’ultima edizione. A trionfare è stato JJ con la sua canzone Wasted Love, regalando al paese il suo terzo successo nella storia dell’Eurovision. Ma quando e dove si svolgerà nello specifico? Qual è la location scelta?

Vienna non è nuova a questo tipo di eventi: dopo le edizioni del 1967 e del 2015, la città si prepara ancora una volta ad accogliere fan da tutta Europa (e non solo) in una delle location più grandi del paese, la Wiener Stadthalle. L’impianto menzionato sarà il cuore della manifestazione, capace di ospitare migliaia di persone.

Quali sono le date del prossimo Eurovision Song Contest ora che conosciamo la location? I giorni da segnare in calendario sono: martedì 12 maggio – Prima semifinale; giovedì 14 maggio – Seconda semifinale e sabato 16 maggio – Gran finale.

Prima dell’Eurovision Song Contest 2026, l’Austria ha vinto per la prima volta nel 1966 grazie a Udo Jürgens e il suo brano Merci Chérie. Il secondo trionfo, invece, è del 2014 con Conchita Wurst, che con Rise Like a Phoenix ha lasciato un segno. Proprio dopo quella vittoria, nel 2015 l’Eurovision si era già svolto a Vienna.

Ora, con il ritorno nella capitale austriaca, tutto è pronto per una nuova edizione dell’Eurovision Song Contest 2026, che promette già grandi emozioni e tanta bella musica.