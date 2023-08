NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Agosto 2023

Dopo l’incidente in bici e dopo l’operazione, Jovanotti ha finalmente fatto rientro in Italia: ecco le sue parole

Jovanotti rientra finalmente in Italia

In questi giorni si è a lungo parlato di Jovanotti. Come ormai tutti sappiamo infatti il cantante, che si trovava in Repubblica Dominicana per una vacanza, è stato coinvolto in un brutto incidente in bici. Lorenzo, come ha raccontato lui stesso, si è scontrato contro uno spartitraffico a centro strada ed è così caduto, rompendosi il femore e la clavicola. L’acclamato e amato artista ha poi rivelato sui suoi social di doversi sottoporre a un’operazione, che per fortuna è andata nel migliore dei modi. Il recupero tuttavia sarà lungo, e solo pochi giorni fa il cantante ha raccontato di non poter rientrare ancora in Italia, essendoci dei rischi. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Agosto lo passerò con il mio fisioterapista, appena sarò in grado di prendere un volo. Dopo un intervento così grosso ci sono rischi di trombosi. Per cui prima di prendere un aereo c’è bisogno di tempo, per ristabilire la circolazione del sangue senza rischi. Non so quanto ci vorrà, ma si va avanti. Io ce la metto tutta e poi torniamo a ballare. Una pedalata alla volta. Che botta”.

Poche ore fa però a sorpresa è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando. Jovanotti infatti ha fatto ritorno in Italia e sui social si è mostrato in aeroporto, pronto a imbarcarsi per tornare finalmente a casa. Lorenzo ha così affermato: “Si torna verso casa, ho l’ok del chirurgo. La mia Fra con me e la riabilitazione che mi aspetta…avanti un giorno alla volta fino al palco”.

Tornato in Italia, Jova ha immediatamente iniziato le sessioni di fisioterapia, e ci si augura che in breve possa tornare in perfetta forma. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Lorenzo, con la speranza di rivederlo il prima possibile sul palco.