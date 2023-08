NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Agosto 2023

Uomini e donne

Parla Giulio Raselli

In questi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Giulio Raselli. Era sembrato infatti che l’ex tronista di Uomini e Donne avesse deciso di aprire un profilo OnlyFans, e naturalmente la notizia aveva fatto clamore. L’ex volto del dating show di Maria De Filippi infatti aveva pubblicato una storia con tanto di link, che tuttavia rimandava a una pubblicità. A quel punto Giulio è stato tartassato sui social da decine di utenti, che gli avrebbero chiesto foto intime. Qualche ora fa così Raselli è stato costretto a intervenire, facendo così chiarezza sulla situazione. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Con una storia su Instagram, Giulio Raselli ha ufficialmente smentito di aver aperto un profilo OnlyFans, facendo dunque intendere di aver fatto uno scherzo. Ma non solo. L’ex tronista ha anche spiegato perché non sbarcherà mai sul noto social per adulti, che in questi ultimi anni sta spopolando, e in merito ha affermato:

“Visti i continui messaggi in dm da gente che mi chiede foto intime o articoli dove si dice che sia sbarcato sulla piattaforma OnlyFans, mi tocca smentire ovviamente in maniera simpatica tutte queste voci. Non sono su OnlyFans e mai ci sarò, per il puro e semplice motivo che non rispecchierebbe il mio essere, per vari motivi che non sto qua a elencare, nonostante nutra grande rispetto per le persone che hanno deciso di condividere le loro intimità su questo social. Se mai doveste vedere qualche foto mia intima in giro sarò stato io a mandarla volutamente, ma non in cambio di denaro. Grazie. Ma se volete foto dei piedi a 5 euro scrivetemi”.

Giulio Raselli ha dunque fatto chiarezza sulla situazione. L’ex tronista di Uomini e Donne non è arrivato su OnlyFans, e pare che nemmeno in futuro ci sia possibilità di vederlo sul noto social.