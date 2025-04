Per le strade di Palm Springs Justin Bieber si è trovato ad avere a che fare con dei paparazzi, che hanno filmato il momento. Il cantante ha perso le staffe ed è andato su tutte le furie, tanto da cacciarli via e accusandoli di pensare solo ai soldi. L’accaduto è diventato virale in rete e sta facendo parecchio discutere.

Justin Bieber perde le staffe

È un momento complicato e di grande fragilità per Justin Bieber, specie quando la sua persona è stata collegata al caso P Diddy, come una delle vittime di tutta questa turbolenta e delicata storia.

Ieri pomeriggio Justin Bieber mentre si trovava a fare una passeggiata per le strade di Palm Springs si è fermato in un bar per prendere un caffè. Proprio in quel preciso istante ha incrociato un gruppo di paparazzi. Questi con telefono alla mano per riprenderlo, hanno salutato con un semplice “buongiorno“.

Così Justin Bieber ha perso letteralmente le staffe e li ha cacciati: “No, ma quale buongiorno?! Soldi, soldi, soldi, ecco cosa interessa a voi. Andatevene via di qui. I soldi sono tutto ciò che volete. Non vi importa niente degli esseri umani. Non vi interessa delle persone, voi pensate solo ai soldi ed è quello che cercate“.

Quanto successo è stato pubblicato in rete da diversi media come TMZ e non solo, che ne hanno diffuso il video dell’incontro poco fortunato tra Bieber e i paparazzi.

In fan sono in apprensione per Justin Bieber, specie nel momento in cui ha iniziato a pubblicare sui social dei video strani nelle ultime settimane e mesi. Anche sua moglie Hailey a una fonte ha confidato di essere angosciata per la salute del cantante.

La preoccupazione dei fan del cantante canadese è aumentata quando di recente lui ha iniziato a pubblicare video strani, nonostante le smentite. Soprattutto quando la settimana scorsa, come cita anche il Daily Mail, una fonte ha rivelato che la moglie Hailey sarebbe angosciata per lo stato di salute del 31enne: “Non dorme quasi mai, mangia pochissimo e infatti Hailey è molto preoccupata. Ha anche chiesto a familiari e amici di pregare perché la situazione migliori. Lui manda anche messaggi molto bizzarri in piena notte“.

Le parole di Bieber in un post

Di recente, parliamo del mese scorso, Justin Bieber ha riconosciuto che, effettivamente, sta avendo dei problemi con la gestione della rabbia.

Il noto cantante ha voluto confidare questo al proprio pubblico, con la speranza di reagire e migliorarsi:

“Devo ammettere che anch’io ho problemi con la rabbia, ma voglio crescere e non reagire così male in alcune situazioni. A volte penso di odiarmi quando sento che sto iniziando a diventare inautentico. Poi mi ricordo che ci fanno credere tutti di non essere abbastanza, ma continuo a odiare quando cambio me stesso“.

Ci si augura quindi che Justin Bieber possa riuscire a tornare quello che abbiamo sempre conosciuto.