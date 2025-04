Ai funerali di Antonello Fassari non ha preso parte Alessandra Mastronardi. L’attrice ha ricevuto una serie di critiche e per questo ha risposto con un commento su Instagram.

La risposta di Alessandra Mastronardi alle critiche

Pochi giorni fa all’età di 72 anni si è spento l’attore Antonello Fassari, che aveva ottenuto grande popolarità (dopo una straordinaria carriera) nel ruolo di Cesare ne I Cesaroni. Oltre ai familiari, tanti amici e colleghi di set si sono presentati per l’ultimo saluto presso la Chiesa degli Artisti di Roma. Tutti i membri del cast della nota serie si sono radunati intorno al dolore della famiglia, ma mancavano Alessandra Mastronardi ed Elena Sofia Ricci per motivi personali.

LEGGI ANCHE: Le previsioni del 10 aprile di Paolo Fox: la Vergine è più tenace, il Toro accetterà una proposta

Proprio la prima è stata sommersa di critiche per non aver reso omaggio ad Antonello Fassari. Per tale ragione, ha voluto difendersi e rispondere una volta per tutte: “I vostri commenti offensivi in merito alla mia assenza ad un funerale di una persona a me molta cara, con la quale avevo un meraviglioso rapporto, chiedendo addirittura una spiegazione, mi lasciano senza parole”.

“Il mio rapporto con Antonello e con ogni singolo membro del cast è una cosa di esclusiva intimità”, ha precisato Alessandra Mastronardi. “Essere fan non significa mandare invettive e fare illazioni cattive e gratuite sulla persona e le sue scelte. Trovo di cattivo gusto tutto questo e specialmente spostare l’attenzione sulla mia presenza o meno durante un momento così delicato è davvero inappropriato”

Il commento di Alessandra Mastronardi sulla sua assenza al funerale di Antonello Fassari

Questo il commento pubblicato da Alessandra Mastronardi sotto al post di Alemastronardifanclub, in replica alle critiche sulla sua assenza ai funerali di Antonello Fassari. L’attrice ha invitato tutti a rispettare questo suo momento delicato.

Ci si augura dunque che possa cessare la polemica e che venga così tenuto in considerazione questo delicato periodo per la famiglia e tutti i colleghi del compianto attore.