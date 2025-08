A distanza di poche ore dalla fine del suo tour mondiale, Justin Timberlake rivela con un lungo post su Instagram di avere la malattia di Lyme. Ecco cosa è accaduto e il racconto del celebre artista.

Le parole di Justin Timberlake

Si è appena concluso il lungo tour mondiale di Justin Timberlake, che due mesi fa ha anche toccato l’Italia. In queste settimane tuttavia il celebre artista americano è finito al centro di alcune polemiche. Diversi fan hanno infatti notato che il cantante sul palco appariva lento e con poche energie durante le varie performance e a quel punto in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo. Poche ore fa, così, è arrivata la risposta.

Con un lunghissimo post pubblicato sui suoi profili social, Justin Timberlake ha rivelato di avere la malattia di Lyme. Come in molti forse sapranno, si tratta di un’infezione causata da un batterio che viene trasmesso dalle zecche. Tra i sintomi della patologia ci sono affaticamento, dolori muscolari e articolari e febbre. Nei casi più gravi può invece arrivare a comportare danni neurologici e immunitari. Attualmente non è chiaro quanto la malattia sia diffusa nell’artista, che nel mentre ha raccontato:

“Mentre rifletto su questo tour e sui festival, voglio raccontarvi un po’ cosa sta succedendo nella mia vita. Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme. Non lo dico per cercare compassione, ma per far luce su ciò che stavo passando dietro le quinte. Convivere con questa malattia può essere estremamente debilitante, sia mentalmente che fisicamente. Quando ho ricevuto la diagnosi sono rimasto scioccato, ma almeno ho capito perché mi sentivo così male sul palco”.

In queste ore dunque i fan di tutto il mondo stanno inviando il loro affetto e il loro sostegno a Justin Timberlake. Il cantante nel mentre ha anche rivolto un pensiero a sua moglie Jessica Biel e ai figli Silas e Phin e ha dichiarato: “Niente è più potente del vostro amore incondizionato. Siete il mio cuore e la mia casa. Sto arrivando”.