Poco fa i canali social di Ballando con le Stelle hanno annunciato che Andrea Delogu è la seconda concorrente ufficiale della nuova edizione del talent show.

Andrea Delogu a Ballando con le Stelle

Mancano poco meno di due mesi alla partenza ufficiale di Ballando con le Stelle e già da qualche settimana i motori del talent show si stanno scaldando. La nuova edizione del fortunato programma del sabato sera partirà ufficialmente a fine settembre e alla conduzione ci sarà come sempre Milly Carlucci. In queste settimane intanto la padrona di casa, insieme a tutta la sua grande squadra, è alla ricerca dei concorrenti perfetti e senza dubbio non mancheranno i colpi di scena. Solo qualche giorno fa è stata rivelata la prima protagonista che si metterà alla prova con questa nuova esperienza: La Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini. Ma non è finita qui.

Poco fa infatti per tutti i fan della trasmissione di Rai 1 è arrivata una grande sorpresa. I canali social di Ballando hanno infatti annunciato la seconda concorrente ufficiale. Di chi si tratta? Nientemeno che di Andrea Delogu. Già da qualche settimana il nome della conduttrice era stato associato al talent show. Adesso dunque è arrivata la conferma che tutti stavamo aspettando.

Da settembre Andrea Delogu sarà a tutti gli effetti una concorrente di Ballando con le Stelle e di certo ne vedremo di belle. Nei prossimi giorni intanto verranno rivelati tutti i protagonisti della nuova edizione e le sorprese saranno assicurate.

📞 Quando il telefono squilla e all’altro capo c’è #BallandoConLeStelle, la risposta non può

che essere una: “Sì”. #AndreaDelogu è la seconda concorrente della ventesima edizione! 🤩@milly_carlucci @andreadelogu pic.twitter.com/APjRZEygjv — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 1, 2025

In queste settimane nel mentre si è parlato anche del possibile arrivo di Barbara d’Urso come concorrente del talent show. Stando agli ultimi pettegolezzi, le trattative tra Milly Carlucci e l’ex volto di Canale 5 si sarebbero riaperte di recente e in molti si chiedono già cosa accadrà. La presentatrice partenopea potrebbe davvero avere chance di entrare a far parte del cast del programma? Non resta che attendere per scoprirlo.