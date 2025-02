Come finisce Endless Love? Ecco come si conclude il capitolo finale dell’amatissima serie televisiva turca, in onda il 4 febbraio 2025 con l’ultima puntata.

Anticipazioni 4 febbraio Endless Love

Si conclude l’emozionante viaggio di Endless Love. La serie turca di Canale 5, amatissima da grandi e piccini, nella giornata del 4 febbraio troverà il suo capitolo finale, dove scopriremo finalmente come finisce e quale sarà il destino dei suoi protagonisti amatissimi.

Leggiamo quindi le anticipazioni di Endless Love dell’ultima puntata qui a seguire, dato che l’appuntamento sarà diviso tra le 14:10 e le 21:30. Ma partiamo per ordine.

ORE 14:10

Kemal, Nihan e Deniz raggiungono l’aeroporto scortati da Hakan e Adem, uno dei suoi agenti più fidati. Quando pensavano di essere ormai al sicuro, Nihan viene avvelenata e rapita da due inservienti nel bagno dell’aeroporto.

La trama prosegue con Kemal che ha dei sospetti. Secondo lui tra gli uomini di Hakan si nasconde la talpa che avverte Baran ed Emir dei vari spostamenti che fanno.

Intanto Emir è in un edificio abbandonato insieme ad Asu. È ferito, ma non vuole di certo arrendersi e continua a portare avanti il suo diabolico piano.

ORE 21:30

Nihan viene portata da Baran nel nascondiglio di Emir. Ancora stordita viene legata da una catena. A sorvegliarla ci pensa Asu.

In tutto questo Kemal ha scoperto che la talpa è Adem, ma è ormai troppo tardi. Questo perché l’agente ha rapito Zeynep con una scusa. Il rapimento si rivela solo uno stratagemma per rapire Ayhan e Zehir. Così Emir ha in ostaggio non solo Nihan, ma anche i due uomini più fidati di Kemal. Poi decide di andare in ospedale con la consapevolezza che verrà arrestato.

Come finisce quindi Endless Love? Hakan e Kemal riescono a sventare il tentativo di Zeynep di uccidere Emir, che porta la polizia nel luogo in cui è sequestrato Zehir. Kemal inaspettatamente aiuta Emir a fuggire, con la promessa che libererà Ayhan e lo accompagnerà da Nihan.

Hakan tenta di seguirli, ma lo depistano. Il commissario intanto riceve una soffiata sui movimenti sospetti in una fabbrica abbandonata. Emir lascia Kemal nel posto in cui dovrebbe trovarsi Nihan, ma ha i minuti contati per poterla salvare. Nel momento in cui tutto sembra perso, Emir ricompare. Abbandonato anche da Baran, si trova a fare la mossa sbagliata allo stesso gioco da lui architettato.

Scopriremo dunque quale sarà il finale esplosivo, emozionante e tutto da vivere di Endless Love, seguito anche da un piccolo assaggio di quello che sarà il futuro di Deniz.

Quando va in onda Endless Love

L’ultima attesissima puntata di Endless Love quando va in onda? La soap opera attende il suo pubblico per quest’ultimo appuntamento il 4 febbraio 2025 alle 14:10 su Canale 5 e, nello stesso giorno, in prima serata alle 21:30, sempre sul canale di riferimento.

Dopo la fine di Endless Love, la rete trasmetterà molto probabilmente Tradimento, che ha già preso lo slot del sabato al posto della serie in questione.

Dove vederlo in TV e streaming

Endless Love dove vederlo in TV e in streaming? Per poter vedere la serie TV turca è necessario collegarsi non solo su Canale 5, ma potete fare riferimento anche a Mediaset Infinity (sito, app o smart TV).

La piattaforma permette, dopo la registrazione o accesso, permette non solo di poter vedere la serie ma anche riguardarla dalla prima puntata o riprendere solo alcuni passaggi di essa.

Endless Love aspetta il suo pubblico per il finale, inaspettato e ricco di emozioni. Un consigli? Preparate i fazzolettini!