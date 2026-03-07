La Principessa di Galles rompe gli schemi a Leicester celebrando i colori e la solidarietà attraverso la danza indù

L’aria di Leicester si è riempita di musica e sorrisi quando la Principessa di Galles Kate Middleton ha varcato la soglia del tempio Shreeji Dham Haveli. In occasione della festa di Holi, la celebrazione indiana che inneggia all’amore e alla primavera, Kate ha scelto di mettere da parte la rigidità dell’etichetta reale. Con un gesto di profondo rispetto per le usanze locali, la Principessa ha sfilato le scarpe per unirsi alla danza Garba a piedi nudi, mostrandosi visibilmente emozionata.

Per questa visita speciale nelle East Midlands, la Principessa ha sfoggiato un raffinato abito Jamie firmato Polo Ralph Lauren, impreziosito da una vivace sciarpa di seta gialla. Ricevendo una ghirlanda di fiori all’arrivo, ha subito stabilito un legame con la comunità locale che la attendeva con un calore. Mentre osservava i movimenti ritmici dei fedeli e dei ballerini, Kate ha condiviso un pensiero dolce rivolto alla sua famiglia rimasta a Windsor.

“I miei figli lo avrebbero adorato”, ha commentato con un sorriso radioso la Principessa, sottolineando quanto i piccoli George, Charlotte e Louis apprezzino le manifestazioni piene di vita. La sua partecipazione non è stata solo formale, poiché Kate ha rivelato dettagli inediti sui suoi gusti personali durante i colloqui con i presenti. Tra una stretta di mano e l’altra, ha confessato la sua autentica passione per la cucina indiana, dichiarando apertamente di amare sapori decisi come il coriandolo e il peperoncino verde.

Lezioni di danza di Bollywood

Il viaggio nel cuore della cultura asiatica è proseguito al Belgrave Neighbourhood Centre, dove la danza ha assunto un valore sociale e terapeutico molto profondo. Qui la Principessa ha incontrato Aakash Odedra, coreografo di fama internazionale che utilizza l’arte del movimento per promuovere il benessere fisico e la salute mentale. La compagnia di Odedra collabora attivamente con Move Against Cancer, offrendo lezioni di danza di Bollywood per supportare chi affronta il delicato percorso della guarigione.

L’atmosfera si è fatta quasi magica quando Kate è stata condotta in una sala illuminata da candele per assistere alla performance “Songs of the Bulbul”. Si tratta di una narrazione sufi struggente, che racconta di un uccello canterino che esprime la propria anima prima di spegnersi definitivamente per la disperazione. Mentre una pioggia di coriandoli rossi cadeva dal soffitto, la Principessa Kate è rimasta visibilmente rapita dall’intensità dell’esibizione solista di Odedra, definendo il momento come straordinario e profondamente commovente.

Prima di lasciare la città, Catherine ha voluto fare tappa da Ladlees, uno storico negozio di sari a conduzione familiare, portando ancora con sé la ghirlanda cerimoniale. Questo ritorno a Leicester ha avuto per lei un sapore dolceamaro, segnando un passaggio verso momenti di gioia dopo la sua ultima e triste visita ufficiale. Nel 2018, infatti, si era recata in città con il Principe William per commemorare le vittime del tragico incidente in elicottero del presidente del Leicester City.

Oggi, tra i colori di Holi e il calore umano delle strade affollate, la Principessa ha dimostrato come la monarchia moderna sappia integrare tradizione e vicinanza emotiva.

Dario Lessa

