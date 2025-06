In una recente intervista Katherine Kelly Lang ha dichiarato che tra gli attori italiani nel cast di Beautiful sogna Pierfrancesco Favino!

Katherine Kelly Lang svela quale attore vorrebbe in Beautiful

Il fascino di Beautiful in questi giorni ha incontrato il calore del nostro Paese. Il celebre cast della soap opera più longeva e amata al mondo è approdato in Italia per girare alcuni episodi tra le meravigliose location di Napoli e Capri. Presente ovviamente, tra gli interpreti della serie televisiva, Katherine Kelly Lang, la storica Brooke Logan.

Fanpage.it ha avuto l’occasione di incontrare l’amata attrice e fare quattro chiacchiere con lei. Durante l’intervista, Katherine Kelly Lang ha condiviso un suo personale desiderio quando le è stato chiesto chi, tra gli attori del nostro BelPaese vedrebbe bene tra gli attori di Beautiful:

“Mi piacerebbe vedere Luca Calvani di nuovo nella soap, ha già lavorato con noi. Ma se potessi sognare, sceglierei Pierfrancesco Favino. L’ho visto recitare in diversi film, è un attore straordinario”.

Parole quelle di Katherine Kelly Lang che rivelano un sincero apprezzamento per il talento dei nostri attori, e che fanno sognare i fan: vedere un’icona del cinema italiano come Favino entrare nel cast di Beautiful sarebbe davvero un incontro tra due mondi totalmente diversi tra loro.

In attesa di scoprire se questo desiderio si realizzerà, l’Italia si gode questo piccolo ma significativo momento da protagonista nel grande universo di Beautiful. Vedremo se e come risponderà Pierfrancesco Favino alle parole di gradimento di Katherine Kelly Lang!

Intanto come abbiamo già detto, il cast della longeva soap ha realizzato alcune puntate evento qui in Italia dove ha presenziato non solo Valeria Marini. Tra i volti nostrani anche Ginevra Lamborghini e Luca Calvani, entrambi avevano già avuto modo di farsi notare nel mondo patinato di Beautiful. E chissà che in futuro non possa esserci spazio anche per Favino, come desiderato da Katherine.