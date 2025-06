Tra le guest star italiane sul set di Beautiful non solo Valeria Marini! Presenti anche due volti del Grande Fratello e uno di loro è dell’ultima edizione del reality show di Canale 5.

Due ex gieffini nel cast di Beautiful

La soap opera più longeva e seguita della televisione internazionale, Beautiful, sta girando in questi giorni alcune puntate tra Napoli e Capri. Le nuove scene vedranno non solo i personaggi storici della serie, ma anche alcune guest star italiane d’eccezione. Tra queste spicca Valeria Marini (che interpreta sé stessa), affiancata da due ex concorrenti del Grande Fratello: Ginevra Lamborghini e Luca Calvani.

La presenza della Marini è stata confermata attraverso alcune storie pubblicate sui profili di Instagram. In uno dei video, la showgirl appare raggiante accanto a Katherine Kelly Lang, la leggendaria interprete di Brooke Logan. Sempre tramite i social, anche Ginevra Lamborghini ha lasciato intendere la sua partecipazione per la seconda volta, pur senza mostrare dettagli né interazioni con il cast di Beautiful. Discorso simile per Luca Calvani, che torna sul set della soap opera dopo oltre dieci anni. La sua ultima apparizione risale infatti al 2012.

Al momento non sono stati ancora svelati i ruoli che interpreteranno Calvani e la Lamborghini. Tuttavia, secondo quanto anticipato dal programma Pomeriggio Cinque, Valeria Marini vestirà i panni di una diva italiana, ruolo che sembra cucito su misura per lei.

Questa inattesa incursione di volti noti dei reality nel mondo patinato di Beautiful promette di regalare al pubblico italiano una ventata di novità. L’ambientazione suggestiva tra Napoli e Capri, unita alla presenza delle guest star nostrane, potrebbe rendere queste puntate particolarmente interessanti.

Non ci resta che attendere la messa in onda per scoprire se Valeria Marini saprà conquistare anche il pubblico internazionale nel ruolo di diva e come se la caveranno stavolta Ginevra e Luca nei panni di personaggi ancora top secret. Beautiful, dopo oltre trent’anni, continua a sorprenderci!