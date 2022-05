Incidente a cavallo per Katherine Kelly Lang

Tutti noi conosciamo Katherine Kelly Lang per il ruolo di Brooke in Beautiful. Il suo personaggio ha appassionato più generazioni nel corso degli anni e tutti la amano. Purtroppo, però, questa volta non parliamo della sua carriera ma di un evento personale che l’ha colpita in prima persona. Ha, infatti, passato la Festa della Mamma in ospedale in seguito a un incidente avvenuto durante una gita a cavallo. Non appena ha fatto per scendere dall’animale è scivolata sopra una roccia e si è storta la caviglia.

L’attrice, quindi, ha voluto informare i suoi fan su Instagram con un post in cui ha pubblicato una serie di foto dal letto dell’ospedale. Queste le sue parole riportate anche dal sito Page Six:

Sono scesa dal mio cavallo per camminare lungo un sentiero roccioso e ripido, così da fargli fare una pausa. Alla fine del percorso sono scivolata su una roccia e mi sono fatta male al piede sinistro. Mi sono dislocata la caviglia e il piede, girandosi di 90 gradi. L’ho rimessa al suo posto. È stato davvero schifoso, ma dovevo farlo.

Con l’aiuto degli amici e di un uomo che stava passando in macchina, che ha chiamato il 911, Katherine Kelly Lang è stata portata nella struttura ospedaliera. Qui ha scoperto di essersi rotta tre ossa della caviglia. Ha tranquillizzato tutti quanti:

Mi hanno operato la sera stessa e ora ho chiodi e viti nella caviglia. Non potrò appoggiarci del peso per 6 settimane. Andrò comunque a lavoro questa settimana. Proverò a guarire velocemente così che possa fare tutte le cose che amo. Oggi sono ancora in ospedale. Provo ad avere il sorriso sul volto. Non sono la persona più allegra del mondo quando le cose mi rallentano in questo modo. Ci sarà sempre una lezione da imparare. Non sono ancora sicura quale sia, ma avrò tempo per pensarci.

