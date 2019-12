1 Dopo la rottura a Temptation Island, Katia Fanelli pensa ancora all’ex Vittorio Collina

Finita l’avventura a Temptation Island tanto si è parlato dei protagonisti, tra cui proprio Katia Fanelli e l’ex fidanzato Vittorio Collina. Nonostante sia passato del tempo, la Fotonica pensa ancora alla sua vecchia fiamma e su Instagram ha postato uno sfogo in merito.

L’ex coppia ha partecipato al programma per mettere a dura prova il proprio amore e qui sono emerse le prime difficoltà. Se inizialmente è stata lei a provocare disagio in Vittorio, il quale almeno all’inizio non si è vissuto appieno l’avventura, di seguito le parti si sono invertite. Katia di fatto, resasi conto dei suoi errori, ha fatto un passo indietro. Una volta arrivata al confronto finale ha perdonato il fidanzato per quanto visto. Lui, infatti, si è particolarmente avvicinato alla single Vanessa Cinelli. Ha mandato all’aria la sua relazione con la Fanelli, uscendo dal programma insieme alla tentatrice.

Attualmente quindi Vittorio Collina fa coppia fissa con la Cinelli e le cose tra loro vanno a gonfie vele, mentre Katia Fanelli continua a leccarsi le ferite. Proprio ieri lei e Collina avrebbero dovuto festeggiare il terzo anno di fidanzamento e lei non ha potuto fare a meno di ricordare questo momento.

Su Instagram Katia Fanelli ha condiviso una foto che la ritrae insieme a Vittorio, accompagnando il tutto con uno sfogo:

“Sono sempre stata schietta nella vita. Ho sempre esposto i miei sentimenti senza nessuna paura dei giudizi e senza vergogna perché quello che provo dentro lo voglio rendere ad oggi ancora pubblico”.

Si legge tra le Instagram Stories della Fotonica, che ha poi voluto approfondire ulteriormente il discorso spiegando il perché ancora pensa all’ex fidanzato Vittorio:

“Voglio spendere due parole perché non sono mai stata capita fino in fondo ma quello che provo è tanto e per quanto io possa starci male, i ricordi e le emozioni di questi anni non si possono dimenticare”.

Ovviamente fin da subito si evince che Katia Fanelli, anche a distanza di mesi, non sia riuscita a dimenticare l’uomo che ha amato. Vittorio Collina è ancora nei suoi pensieri e la cicatrice fa fatica a rimarginare.

