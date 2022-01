In queste ultime ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una nuova discussione. Protagonisti sono stati Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e in parte anche Barù. La cantante lirica si è molto offesa a causa di una battuta dell’attore, il quale l’ha chiamata “vecchietta“. Questo ha infastidito terribilmente Katia. Andiamo a scoprire cos’ha detto come riporta anche il sito Biccy:

Mi ha dato della vecchietta? Che brutto st****o! Maleducato, questa non te la perdono, te lo giuro. Io non vi ho mai detto nulla di offensivo. Non mi interessa se stai giocando, io sono seria e non posso perdonarti. Sono disgustata, mi fa schifo questa robaccia. Ho più anni di voi e me ne vanto! Non devi scherzare con me, perché altrimenti io ti dico che sei un nano.

La prossima volta che me lo dici ti giuro che ti tiro uno schiaffo. E tu Barù con me hai spesso la lingua lunga e questo non mi piace. Non le voglio più le scuse, bisogna stare attenti a quello che si dice. Oggi Valeria si è arrabbiata perché l’hanno chiamata Valeriona e io adesso mi infurio perché mi avete detto vecchietta. Avete esagerato e oltrepassato il limite. State attenti a come parlate, non posso offendervi adesso, ma almeno fatemi essere addolorata. Siamo davanti a milioni di persone, diamo il bell’esempio.