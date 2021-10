2 Katia Ricciarelli vs Jo Squillo

Le nomination di Katia Ricciarelli sono ormai diventate delle vere e proprie micce pronte a far saltare in aria il GF Vip! Lo scorso lunedì la soprano è stata protagonista di un vero e proprio scontro a vertice in fase di votazione con Carmen Russo, con cui è volato anche qualche insulto. Nella puntata del venerdì sera la Ricciarelli ci è cascata di nuovo, questa volta però con un’altra prima donna della casa: Jo Squillo. Anche questa volta le donne della casa hanno dato spettacolo e hanno reso il momento delle nomination frizzantino, motivando le proprie scelte con sincerità e onestà.

“Io voto Jo per il semplice fatto che in quello che è successo con Carmen lei era presente e questa sera ha fatto quella che voleva salvare il mondo – ha dichiarato Katia, riferendosi al fatto che la Squillo ha preso le parti della Russo e ha difeso la sua posizione – invece doveva dire la verità perché lei ha assistito a tutto quel litigio. Ripeto quello che ho detto a lei, non torno indietro, tu sai tutto e questa sera hai fatto finta di non sapere e hai detto che lei non aveva intenzione“. “Non guardo mai male nel cuore delle donne e sono convinta che Carmen non abbia voluto offendere Katia – si è immediatamente difesa l’esperta di moda, che ha poi rintuzzato – E soprattutto sto zitta perché so tante cose che non voglio accendere come volete, perché ho anche io una lista lunghissima“. Proprio questo velato avvertimento di Jo ha fatto scattare l’intervento del conduttore del reality, Alfonso Signorini.

“Se non la tiri fuori ora, quando la tiri fuori. Almeno Katia Ricciarelli può piacere o meno ma non dice le cose dietro le spalle – ha tuonato il giornalista – Tirale fuori ste cattiverie se ci sono“. “Certe cose non si devono prendere sul piano personale. A volte io mi mangio la lingua perché so che noi donne usiamo questa rabbia interiore per buttare fuori di tutto e di più – si è difesa Jo Squillo – A volte bisogna tirarsi indietro, togliere un po’ di ego, stare zitti e cercare di salvare questo nostro universo“. A quel punto non è mancata la replica di Signorini, che ha definito ‘inutili’ alcune battaglie della Squillo.

“Posso dirti una cosa? Tante tue battaglie le abbiamo condivise, questa battaglia che tu stai profilando è inutile. Il Grande Fratello è un gioco con delle regole. Tu hai firmato e hai sottoscritto un regolamento, nel momento in cui l’hai fatto lo devi rispettare e devi giocare come si gioca. Non mi puoi dire che le nomination non sono una questione personale. E qui che si sbaglia“, ha statuito Alfonso.

Ma la discussione non è finita qui ed è intervenuta nuovamente la Ricciarelli…