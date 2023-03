Chi è Kyshan Wilson, Kubra di Mare Fuori? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 4 Marzo 2023

Chi è

In Mare Fuori interpreta il personaggio di Kubra, ma chi è la giovane attrice Kyshan Wilson? Conosciamola meglio mediante alcune curiosità e news sul suo conto: dall’età alle origini, alla vita privata e Instagram e social dove poterla sostenere.

Chi è Kyshan Wilson

Nome e Cognome: Kyshan Clare Wilson

Data di nascita: 7 ottobre 2003

Luogo di Nascita: Londra

Età: 19 anni

Altezza: 1 metro e 74 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: attrice

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Kyshan non dovrebbe avere tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @kyshanwiilson

Kyshan Wilson età, altezza e biografia

Tanti i quesiti che si pongono i telespettatori circa la biografia dell’attrice. Quanti anni ha Kubra di Mare Fuori e come si chiama realmente?

Partiamo con il dire che Kubra, amato personaggio nella serie di Rai 2, è interpretato da Kyshan Clare Wilson. Sebbene sia nata a Londra il 7 ottobre del 2003, ha origini italiane per parte dei genitori ed è molto legata alla Calabria.

La sua età corrisponde a 19 anni. È del segno zodiacale della Bilancia.

Vita privata

In tanti si domandano se ci sono informazioni circa la vita privata di Kyshan Wilson. È fidanzata o single? A oggi, purtroppo, non abbiamo alcun tipo di notizia su di lei.

L’attrice è molto riservata e preferisce tenere per sé tutto ciò che riguarda il suo privato, lontano dai riflettori.

Non si è a conoscenza nemmeno di relazioni passate.

Dove seguire Kyshan Wilson: Instagram e social

Volete restare in contatto e seguire più da vicino Kyshan Clare Wilson? Niente paura! Potete farlo mediante i social, dove è davvero molto seguita e attiva nella pubblicazione dei contenuti.

In particolare modo potete trovarla su Instagram, dove ha uno straordinario numero di seguaci. I più arrivati grazie al suo personaggio di Kubra in Mare Fuori. L’attrice ha il profilo verificato, ma sono presenti pochi post a oggi.

Non abbiamo, invece, informazioni per quanto riguarda possibili pagine ufficiali su Twitter o Facebook.

Carriera

Giovane e talentuosa, come abbiamo detto ha appena 19 anni, Kyshan Wilson è già piuttosto popolare. Deve la sua fama sicuramente alla serie di successo di Rai 2, Mare Fuori.

Da sempre amante dell’arte, dalla pittura alla scrittura di canzoni e creazioni coreografiche, la sua più grande passione è la recitazione.

Si tratta di un’attrice molto ambiziosa e determinata, che ama sperimentare e uscire dalla zona di comfort.

Film e serie TV

Sebbene sia giovanissima, Kyshan Wilson al momento l’abbiamo già vista in qualche film e serie TV. I suoi progetti risalgono tutti al 2021.

Non solo Mare Fuori, dove veste i panni di Kubra, ecco le gli altri lavori:

Mare Fiori

Sotto il sole di Amalfi

Viola come il mare

Kyshan Wilson è Kubra in Mare Fuori

In Mare Fuori, serie televisiva di Rai 2, Kyshan Clare Wilson interpreta il personaggio di Kubra.

L’attrice è apparsa per la prima volta nel corso della seconda stagione della fiction. Ed è stata riconfermata anche nella terza e quarta.

Qualcosa sul suo personaggio in Mare Fuori? Kubra è una ragazza di origini nigeriane e dopo aver ucciso la madre è stata trasferita presso l’Istituto di Pena Minorile (abbreviato in IPM) di Napoli.

Sanremo 2023

Durante l’edizione numero 73 del Festival di Sanremo, Kyshan Wilson è salita sul palco del Teatro Ariston, insieme a tutto il cast di Mare Fuori.

Tutti insieme hanno avuto modo di cantare la sigla della serie televisiva. A raggiungerli sul palco anche Carolina Crescentini.

C’è Posta Per Te

Altra importante apparizione televisiva per l’attrice è C’è Posta Per Te. Kyshan Wilson, infatti, la vediamo tra gli ospiti della puntata del 4 marzo 2023.

Insieme a lei, tra gli attori di Mare Fuori, anche Carmine Recano e Giacomo Giorgio.