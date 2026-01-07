La Befana dei vip, tra viaggi esotici, momenti in famiglia e incontri inattesi, ecco dove e con chi hanno trascorso…

La Befana dei vip, tra viaggi esotici, momenti in famiglia e incontri inattesi, ecco dove e con chi hanno trascorso il 6 gennaio le star italiane più seguite

Viaggi e feste tra le star

L’Epifania segna la chiusura delle festività, ma per i vip italiani il 6 gennaio è stato tutto fuorché ordinario. Alcuni hanno scelto mete lontane per relax e avventura, altri hanno privilegiato la famiglia. Belén Rodriguez, ad esempio, ha fatto rotta sulle Maldive, mentre Elisabetta Gregoraci ha condiviso momenti di dolcezza a Dubai con il figlio Nathan Falco.

Hunziker e Ramazzotti: una Befana “spaziale”

Michelle Hunziker ha realizzato un sogno d’infanzia negli Stati Uniti. A Houston, insieme all’ex marito Eros Ramazzotti e alla figlia Aurora, ha visitato il Mission Control Center della NASA, incontrando gli astronauti in orbita. “Oggi realizzo uno dei miei più grandi sogni da quando ero piccola”, ha scritto su Instagram, condividendo video esclusivi di un tour privato che ha incantato quasi 6 milioni di follower.

Rodriguez, Belén e i nuovi progetti

Cecilia Rodriguez ha immortalato un momento intimo con la figlia Clara tra la neve, mentre Belén ha mostrato i preparativi di scena per il progetto “Only Fun – Comico Show”, tra camerini e prove trucco. Momenti di vita privata e anticipazioni professionali che tengono il pubblico con il fiato sospeso.

Fedez e Ferragni: ritorno a Milano tra famiglia e ghiaccio

Chiara Ferragni ha concluso la sua vacanza a Providencia, nelle acque caraibiche della Colombia, rientrando a Milano e ritrovando i figli. Nel frattempo, Fedez li ha intrattenuti sul ghiaccio insieme alla compagna Giulia, regalando un’immagine di famiglia unita e serena, nonostante le strade separate con l’ex moglie.

Cantanti in viaggio o con la famiglia

Anche Cesare Cremonini ha scelto una destinazione esotica per l’Epifania: il Brasile, condividendo panorami mozzafiato su Instagram. Per Ultimo, invece, la giornata è stata all’insegna della famiglia, trascorsa insieme alla compagna Jacqueline tra coccole e risate.

Gregoraci a Dubai: relax e momenti preziosi con Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato l’Epifania a Dubai, tra piscine spettacolari e cene intime con il figlio Nathan Falco. Gli scatti pubblicati sui social raccontano un legame speciale, tra leggerezza e affetto, in un contesto di lusso e relax che ha fatto sognare i follower.