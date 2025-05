«La mia tecnica nasce dal mare e dal sole delle Canarie», racconta Alessandro Siri, hair stylist di Pisa, ormai famoso in Italia, «Una surfista mi ha insegnato che il colore più bello non si applica, si vive nel sole. Così ho studiato come riprodurre quegli effetti naturali con una ricrescita che non stacca. Non schiarisco solo i capelli, ma li racconto».

di Chantal de la Croix

La filosofia Vertical 3D è una tecnica di colorazione dei capelli che si basa su un approccio tridimensionale e verticale per ottenere un effetto schiarente più naturale e duraturo, evitando lo“stacco netto”della ricrescita. Ecco i concetti chiave

Schiariture verticali

Invece di applicare il colore in orizzontale (come nei classici colpi di sole o balayage), il colore viene applicato seguendo l’andamento naturale verticale dei capelli. Questo permette una fusione più armoniosa tra il colore naturale e le schiariture.

Sezioni tridimensionali

I capelli vengono suddivisi in sezioni non piatte, ma che tengono conto della forma del capo e del volume naturale dei capelli. Questo dà un risultato più realistico e sfaccettato, con luce e profondità che si muovono in base alla pettinatura.

Evitare lo stacco della ricrescita

Grazie alla disposizione verticale e all’effetto sfumato tridimensionale, la ricrescita risulta meno evidente. Il colore cresce insieme al capello, senza formare linee marcate.

Effetto naturale e personalizzato

La tecnica si adatta alla morfologia del viso, al taglio e al movimento dei capelli. Il risultato è un effetto “sun-kissed” molto naturale e personalizzato, che non necessita di continui ritocchi. Lavoro creativo e tecnico avanzato Richiede una formazione specifica: non è una tecnica standard, ma un approccio creativo e sartoriale al colore, molto in voga nei saloni di alta gamma.

In sintesi

Vertical 3D è una filosofia di colorazione che usa schiariture verticali e sezioni tridimensionali, per ottenere un look naturale, luminoso e con una ricrescita morbida e sfumata.

«La mia tecnica nasce dal mare e dal sole delle Canarie», ci racconta Alessandro Siri, hair stylist di Pisa, ormai famoso in Italia, «Una surfista mi ha insegnato che il colore più bello non si applica, si vive nel sole. Così ho studiato come riprodurre quegli effetti naturali: luce verticale, movimento tridimensionale e una ricrescita che non stacca, ma cresce in armonia. Non schiarisco solo i capelli, ma li racconto».