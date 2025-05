I ballerini di Amici 24 Francesco, Daniele, Alessia e Chiara hanno rivelato quali proposte di lavoro, ottenute verso la fine del loro percorso nel talent, hanno deciso di accettare.

Ecco cosa faranno i ballerini di Amici 24 fuori dal talent

Durante un recente evento a Torino in collaborazione con Fiat, i ballerini di Amici 24 Francesco, Daniele, Chiara e Alessia hanno incontrato i fan e risposto ad alcune domande sul loro futuro professionale, rivelando le importanti decisioni prese dopo la fine del talent.

Francesco, allievo di Emanuel Lo, è stato il più corteggiato tra i danzatori, con numerose offerte sia italiane che internazionali. Parliamo di una borsa di studio per il summer intensive alla compagnia Complexions di New York, un contratto da solista con il Balletto del Sud, un’offerta dal Ballet de Barcelona, una proposta a chiamata diretta dal Teatro dell’Opera di Roma e un contratto come professionista ad Amici.

Durante la finale di Amici 24, Francesco aveva espresso il desiderio di mettere finalmente radici. Stando a quanto emerso sui social, pare abbia scelto di accettare l’offerta di Eleonora Abbagnato al Teatro dell’Opera di Roma. Avrebbe, inoltre, lasciato aperta la possibilità di tornare ad Amici in veste di professionista.

Daniele, appena diciottenne e vincitore, ha invece realizzato il suo sogno più grande: studiare a New York. Dopo aver ricevuto un invito per il musical West Side Story al festival di Caracalla e una borsa di studio per l’anno accademico 2025/2026 presso la prestigiosa Ailey School, ha scelto la seconda opzione. Daniele volerà oltreoceano in autunno.

Alessia ha deciso di restare nell’ambiente televisivo che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. La ballerina si unirà al team dei professionisti di Amici nella prossima edizione. Lo stesso pare farà anche Chiara (anche se qui c’è maggior incertezza), che pure aveva ricevuto proposte molto importanti: dalla Complexions di New York, dalla DJKT Ballet e perfino un ruolo da solista ne La vedova allegra a Pechino.

La ballerina potrebbero, però, aver scelto di restare a Roma ad Amici, anche per non allontanarsi troppo da Trigno. Con il giovane cantante ha, infatti, intrapreso una relazione durante i mesi trascorsi nel talent show di Canale 5. Nel corso delle prossime settimane sicuramente avremo un quadro più chiaro della situazione.