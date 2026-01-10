La forza di una donna anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2026
Le anticipazioni de La forza di una donna per la settimana
Nel dettaglio scopri insieme a noi le anticipazioni di La forza di una donna dal 12 al 17 gennaio 2026, in onda su Canale 5 e su Mediaset Infinity.
La forza di una donna anticipazioni 12 gennaio
I preparativi per la festa di Doruk, che sta per affrontare la sua circoncisione, procedono a gonfie vele.
Il piccolo non vede l’ora di essere il protagonista della festa, ma un imprevisto potrebbe compromettere tutto.
Sirin, con il suo atteggiamento distruttivo, è pronta a rovinare la giornata speciale di Doruk.
Enver, preoccupato per ciò che potrebbe accadere, si vede costretto a prendere una decisione drastica per salvare la situazione.
LEGGI ANCHE: Hope scopre che Sheila è ancora viva e scoppia il caos! Le anticipazioni di Beautiful dal 12 al 17 gennaio