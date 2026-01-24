A seguire per le puntate dal 26 al 31 gennaio ecco le anticipazioni e la trama de La forza di una donna

La forza di una donna anticipazioni 26 gennaio

Nel dettaglio vi riportiamo tutte le anticipazioni de La forza di una donna e la trama dal 26 al 31 gennaio. Ecco cosa prevedono le puntate.

Bahar, Hatice, Sarp e Arif hanno un bruttissimo incidente stradale. I primi sono privi di sensi e vengono trasportati d’urgenza in ospedale.

Le loro condizioni sono critiche.

Il barista invece ne esce quasi del tutto illeso.

Ceyda sta per ricevere una preoccupante telefonata da parte di Emre che le comunica una notizia sul piccolo Arda.