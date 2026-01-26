Anticipazioni della settimana di Io sono Farah

Tutte le anticipazioni e trama di Io Sono Farah per le puntate dal 26 al 30 gennaio

Anticipazioni trama Io sono Farah lunedì 26 gennaio

Andiamo a leggere le anticipazioni e trama di Io sono Farah. Ricordiamo che per questa settimana dal 26 al 30 gennaio non è previsto alcun appuntamento serale con la serie turca. Ma scopriamo insieme ora cosa succederà nella puntata di lunedì 26 gennaio.

Rahsan con la scusa di rifare il guardaroba a Farah la porta in una negozio.

Uscita dai camerini la donna riceve denaro e gioielli per scappare e uscire per sempre dalla vita di Behnam.

Farah rifiuta e dice di non avere intenzioni di lasciare suo figlio nelle mani del padre.

