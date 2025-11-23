Di seguito le anticipazioni e la trama de La notte nel cuore del 18 novembre 2025: ecco cosa ci attenderà nella prossima puntata.

Anticipazioni La notte nel cuore 23 novembre 2025

Diamo spazio subito alle anticipazioni de La notte nel cuore del 23 novembre 2025.

Serife è costretta a confessare il suo tradimento a Esma, una rivelazione che sconvolge profondamente la ragazza. Esma, tradita e ferita, non sa come reagire, e questo sconvolge ulteriormente gli equilibri della famiglia. Intanto, Cihan, sospettando del coinvolgimento di Hikmet nel rapimento di Esma, si confronta con lui, ma la tensione tra i due cresce ulteriormente. Tahsin, nel frattempo, lascia un messaggio struggente a Sumru, cercando di chiedere il suo perdono. Ma Sumru non sembra disposta a cedere.

La situazione si complica quando Nazim fornisce a Melek l’indirizzo di Andac Altin, il fratello di Sevilay. Melek decide di condividere l’informazione con Nuh, che si precipita all’azienda dove Andac e Sevilay lavorano.

Arrivato in tempo, Nuh riesce a fermare Andac che stava molestando Sevilay, ma durante uno scontro tra i due, Andac finisce per cadere dalla finestra. Sevilay e Nuh, spaventati, fuggono insieme su un taxi. Ma la paura per la loro incolumità è appena iniziata. Intanto, Tahsin trova Sumru a Konya e cerca disperatamente di convincerla a perdonarlo, ma Sumru non accetta le sue scuse e gli ordina di andarsene.

Come dicono ancora le anticipazioni de La notte nel cuore? La polizia riporta Esat a casa, dove dovrà scontare gli arresti domiciliari. In un momento di sincerità, Esat chiede perdono a Esma per averla fatta rapire, dichiarando di essersi pentito e cambiato. Esma, però, non si lascia ingannare dalle sue parole e gli risponde che chiederà il divorzio. Questo segna una rottura definitiva tra i due, con Esma che finalmente decide di prendere in mano il suo destino. Ma le sue decisioni non saranno prive di conseguenze.

Hikmet, su consiglio di Halil, decide di intraprendere una causa legale per recuperare ciò che le spetta di diritto dopo la morte del padre. Tuttavia, suo fratello Samet ha preso tutto al suo posto, e Hikmet è determinata a lottare per riavere ciò che le spetta. Questo nuovo fronte legale potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro della famiglia.

Le alleanze si fanno sempre più complesse in La notte nel cuore. Melek e Harika formano una nuova alleanza, mentre i segreti e le tensioni tra i personaggi si intensificano. Ogni scelta potrebbe cambiare il destino di tutti, e i colpi di scena sono dietro l’angolo….

Quando va in onda e quante puntate ha

Ora che conosciamo bene la trama e anticipazioni de La notte nel cuore per la puntata di domenica 22 novembre, rispondiamo ad alcune vostre curiosità.

Per esempio c’è chi si chiede quante puntate ha la serie televisiva turca? La prima stagione in Turchia è formata da 34 episodi. Discorso diverso per l’Italia che ha raggiunto le 103 puntate.

Quando va in onda La notte nel cuore in TV? Al momento i giorni di riferimento sono il martedì e la domenica, in prima serata su Canale 5.

Infine possiamo dirvi anche dov’è girata La notte nel cuore. L’ambientazione è la Cappadocia, tra Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la fortezza Ortahisar Kalesi.

Dove e come vedere La notte nel cuore in TV e streaming

La notte nel cuore è possibile vederla TV e in streaming? La risposta ovviamente è sì. Basta seguire gli episodi su Canale 5 o su Mediaset Infinity agli orari indicati.

Nella piattaforma è possibile vedere gli episodi in diretta così come le puntate precedenti.

